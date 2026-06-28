Hàn Quốc, Nhật Bản nhất trí thắt chặt an ninh toàn diện

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 28/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã có cuộc hội đàm cấp cao với người đồng cấp nước chủ nhà Ahn Gyu-back tại Seoul. Hai bên nhất trí thắt chặt hợp tác an ninh toàn diện, từ ngoại giao đội bay biểu diễn đến các lĩnh vực công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI).

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi thăm Hàn Quốc. Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Theo Tuyên bố báo chí chung sau hội đàm, hai bộ trưởng đánh giá cao những bước tiến thực chất trong quan hệ quốc phòng song phương thời gian qua. Đáng chú ý, hai bên thống nhất thúc đẩy hoạt động giao lưu giữa hai đội bay biểu diễn nghệ thuật quân sự nổi tiếng.

Trước đó, vào tháng 1 năm nay, đội bay Black Eagles của Hàn Quốc lần đầu tiên trong lịch sử đã được phía Lực lượng Tự vệ Trên không Nhật Bản hỗ trợ tiếp nhiên liệu tại căn cứ Naha (Okinawa) khi đang trên đường sang Saudi Arabia. Ngay trong ngày đầu đến Hàn Quốc (27/6), Bộ trưởng Koizumi cũng đã tới thăm căn cứ Black Eagles tại Wonju và trực tiếp trải nghiệm buồng lái chiến đấu cơ của đội bay này.

Một quyết định mang tính bước ngoặt khác tại cuộc gặp là việc hai nước thống nhất tái khởi động và phát triển sâu rộng hơn các cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển sau 9 năm gián đoạn. Đồng thời, ngành quốc phòng hai nước sẽ chính thức mở các kênh thảo luận nhằm đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ tiên tiến, đặc biệt là ứng dụng AI trong quân sự.

Hai nhà lãnh đạo đi thăm căn cứ Black Eagles tại Wonju và trực tiếp trải nghiệm buồng lái chiến đấu cơ của đội bay này. Ảnh: Yonhap.

Về vấn đề khu vực, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và xây dựng nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cam kết tiếp tục duy trì thế trận phối hợp chặt chẽ giữa hai nước cũng như hợp tác ba bên Hàn - Mỹ - Nhật.

Chuyến thăm của ông Shinjiro Koizumi đánh dấu lần đầu tiên sau 11 năm một Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tới Hàn Quốc để hội đàm song phương, nằm trong khuôn khổ cơ chế “ngoại giao thoi” được nối lại sau chuyến thăm Nhật Bản của Bộ trưởng Ahn Gyu-back vào tháng 1 vừa qua.

Thanh Giang

Nguồn: KBS, Yonhap.