Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản tăng cường hợp tác an ninh, AI và hạt nhân

Ngày 7/7 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya đã tiến hành cuộc họp ba bên bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, hợp tác an ninh và an ninh kinh tế.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya đã tiến hành cuộc họp ba bên bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ảnh: The Chosun.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại trưởng Cho Hyun nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc họp ngoại trưởng Hàn Quốc - Mỹ - Nhật Bản đầu tiên trong năm, đồng thời đề xuất tăng cường hơn nữa hợp tác ba bên nhằm ứng phó với những thách thức an ninh đang gia tăng và thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng trong khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nhật Bản Takeshi Iwaya nhất trí mở rộng hợp tác thực chất vì lợi ích của ba nước và khu vực.

Ba bộ trưởng đã trao đổi đánh giá về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và nhất trí tiếp tục phối hợp chính sách đối với Bình Nhưỡng, trong đó có ứng phó với các hoạt động mạng bị cho là bất hợp pháp, đồng thời tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và ngoại giao.

Các bên cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của hợp tác an ninh ba bên đối với hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhất trí thúc đẩy phối hợp trong các lĩnh vực như ứng phó tội phạm xuyên quốc gia, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác tại khu vực Bắc Cực.

Mỹ mở rộng hợp tác về lượng tử và trí tuệ nhân tạo với Nhật Bản và Hàn Quốc. Ảnh: The Quantum Insider.

Về hợp tác an ninh kinh tế, ba nước nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và phối hợp ứng phó với các sức ép kinh tế.

Nhân dịp này, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã hoan nghênh việc ký Bản ghi nhớ hợp tác về lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR), tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp ba nước trong chuỗi cung ứng điện hạt nhân toàn cầu. Bản ghi nhớ bao gồm các nội dung như hỗ trợ phát triển các dự án SMR tiêu chuẩn hóa, thúc đẩy liên doanh giữa doanh nghiệp ba nước, huy động nguồn vốn, xây dựng năng lực tại các quốc gia đối tác và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, nhiên liệu, thiết bị cùng các dịch vụ liên quan.

Kết thúc cuộc họp, ba ngoại trưởng nhất trí duy trì cơ chế tham vấn thường xuyên ở cấp bộ trưởng, tiếp tục hỗ trợ hoạt động của Ban Thư ký hợp tác ba bên Hàn Quốc - Mỹ - Nhật Bản nhằm thúc đẩy triển khai các kết quả hợp tác trong thời gian tới.

Minh Phương

Nguồn: The Chosun.