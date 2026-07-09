Hàn Quốc, Mỹ diễn tập chống tàu ngầm

Trong khuôn khổ cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2026 đang diễn ra tại khu vực quần đảo Hawaii, hải quân Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc diễn tập chống tàu ngầm phối hợp với sự tham gia của máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và tăng cường năng lực tương tác giữa lực lượng hai nước.

Một máy bay tuần tra biển P-8A của Hải quân Hàn Quốc chuẩn bị cho cuộc tập trận chống tàu ngầm chung trong khuôn khổ cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương năm 2026 tại Căn cứ Liên hợp Pearl Harbor-Hickam ở Honolulu, Hawaii. Ảnh: Korea Times.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nội dung diễn tập tập trung vào nhiệm vụ phát hiện, theo dõi và đối phó với mục tiêu tàu ngầm giả định trong môi trường tác chiến trên biển. Máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon của hai nước phối hợp triển khai các phao định vị thủy âm (sonobuoy) để dò tìm mục tiêu dưới nước, đồng thời chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy và tác chiến.

Trong cuộc diễn tập, sau khi phát hiện và bám sát mục tiêu tàu ngầm giả lập, máy bay P-8A đã thực hiện khoa mục mô phỏng tấn công bằng ngư lôi hạng nhẹ MK-54 sau khi mục tiêu không phản hồi tín hiệu cảnh báo. Đây là một trong những nội dung huấn luyện thường xuyên nhằm kiểm tra khả năng phát hiện, theo dõi và tiêu diệt mục tiêu dưới mặt nước.

P-8A Poseidon là máy bay tuần tra biển và chống ngầm thế hệ mới do Mỹ phát triển trên nền tảng máy bay Boeing 737-800ERX. Loại máy bay này được trang bị hệ thống radar, cảm biến hiện đại, có khả năng mang hơn 120 phao định vị thủy âm, cùng các loại ngư lôi và tên lửa chống hạm, cho phép thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, tuần tra biển, chống tàu ngầm và chống hạm trên phạm vi rộng.

Hình ảnh bên trong buồng lái điều khiển nhiệm vụ của máy bay tuần tra biển P-8A thuộc Hải quân Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chống tàu ngầm chung thuộc khuôn khổ cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương năm 2026 gần Honolulu, Hawaii. Ảnh: Korea Times.

Đại diện Hải quân Mỹ cho biết, một trong những mục tiêu quan trọng của cuộc diễn tập là tăng cường khả năng chia sẻ dữ liệu và phối hợp tác chiến giữa các lực lượng đồng minh, bảo đảm quá trình chuyển giao thông tin được thực hiện nhanh chóng, chính xác và hiệu quả trong các tình huống thực tế.

Trong khi đó, phía Hải quân Hàn Quốc khẳng định, việc tham gia huấn luyện cùng Mỹ tại RIMPAC góp phần nâng cao năng lực tác chiến chống tàu ngầm, đồng thời tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh trên biển.

RIMPAC là cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất thế giới, được tổ chức hai năm một lần do Hải quân Mỹ chủ trì tại khu vực Hawaii và vùng biển lân cận. Cuộc tập trận năm 2026 quy tụ lực lượng hải quân của nhiều quốc gia, với các nội dung huấn luyện đa dạng như tác chiến trên biển, chống tàu ngầm, phòng không, đổ bộ, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo, nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng tham gia.

Minh Phương

Nguồn: Arrirang News.