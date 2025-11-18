Hàn Quốc đề xuất đối thoại làm rõ Đường Ranh giới Quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đã chính thức đề xuất nối lại đối thoại quân sự với Triều Tiên để thảo luận về các biện pháp làm rõ Đường Ranh giới Quân sự (MDL), trong bối cảnh binh sĩ Triều Tiên nhiều lần vượt ranh giới khi làm nhiệm vụ gần khu vực biên giới. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc đàm phán quân sự liên Triều đầu tiên kể từ năm 2018.

Đường Ranh giới Quân sự (MDL). Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Quốc phòng ngày 17/11, Thứ trưởng Chính sách quốc phòng Hàn Quốc Kim Hong Cheol cho biết :“Chúng ta đang chứng kiến tình trạng các lực lượng Triều Tiên liên tục vượt qua đường ranh giới quân sự. Điều này khiến tình hình an ninh trong khu vực trở nên hết sức căng thẳng và có nguy cơ dẫn đến xung đột quân sự không mong muốn. Nguyên nhân một phần là do nhiều cột mốc Đường Ranh giới Quân sự MDL được dựng lên từ năm 1953 đã bị hư hỏng hoặc mất đi, gây ra sự khác biệt trong nhận thức về vị trí ranh giới giữa hai bên. Vì vậy, để ngăn chặn các sự cố ngoài ý muốn và giảm bớt căng thẳng, chúng tôi đề nghị tổ chức đối thoại quân sự để cùng nhau xác định lại vị trí chính xác của các cột mốc MDL. Chúng tôi hy vọng Bình Nhưỡng sẽ đáp ứng tích cực đề nghị này, nhằm xây dựng một môi trường an ninh ổn định hơn trên bán đảo Triều Tiên”.

Đề xuất của Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh từ năm ngoái, Triều Tiên được cho là đã triển khai binh sĩ trong Khu phi quân sự (DMZ) để rải mìn, dựng chướng ngại vật chống tăng và gia cố hàng rào thép gai, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố quan hệ liên Triều là quan hệ “giữa hai quốc gia thù địch”. Riêng trong năm nay, binh sĩ Triều Tiên đã khoảng 10 lần vượt qua Đường Ranh giới Quân sự MDL. Phía Hàn Quốc đã phát cảnh báo và bắn chỉ thiên khi phát hiện vi phạm.

Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên và khu phức hợp công nghiệp liên Triều (hiện đã đóng cửa). Ảnh chụp từ thành phố biên giới Paju của Hàn Quốc, ngày 15/10/2025. Ảnh: Yonhap.

Trong một diễn biến khác liên quan đến quan hệ liên Triều, Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 18/11 có bài viết chỉ trích bản thông cáo chung mà Mỹ và Hàn Quốc công bố mới đây, cho rằng việc Mỹ cho phép Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ mở đường cho nước này trang bị vũ khí hạt nhân trong tương lai. KCNA nhấn mạnh rằng động thái này chứng tỏ lập trường đối đầu của Washington và Seoul với Triều Tiên, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ có những biện pháp đáp trả.

Ngọc Liên

Nguồn: YTN/KCNA