Hàn Quốc: Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol chuẩn bị cho việc áp đặt thiết quân luật từ năm 2023

Nhóm công tố viên đặc biệt của chính phủ Hàn Quốc điều tra cáo buộc nổi loạn và phản quốc của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hôm 15/12 kết luận, ông Yoon đã chuẩn bị cho việc tuyên bố thiết quân luật trong hơn một năm với mục đích rõ ràng là "loại bỏ phe đối lập và độc chiếm quyền lực".

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tham dự phiên tòa tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 26 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Chosun daily.

Nhóm điều tra đặc biệt do công tố viên Cho Eun-suk đứng đầu đã nêu rõ rằng, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bắt đầu chuẩn bị cho việc áp đặt lệnh thiết quân luật từ trước tháng 10 năm 2023, hơn một năm trước khi tuyên bố chính thức vào tháng 12 năm 2024.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk nói: “Ông Yoon Suk Yeol và những người khác đã nhắm mục tiêu ngăn chặn các hoạt động chính trị và chức năng của Quốc hội bằng vũ lực và loại bỏ các lực lượng đối lập bằng cách chiếm đoạt quyền lập pháp và tư pháp thông qua một cơ quan lập pháp khẩn cấp thay thế Quốc hội”.

Nhóm điều tra cũng kết luận rằng, ông Yoon đã tìm cách tạo cớ để áp đặt thiết quân luật bằng cách điều máy bay không người lái vào Triều Tiên và kích động sự trả đũa của nước này. Tuy nhiên, kế hoạch này đã thất bại vì Triều Tiên không tiến hành trả đũa bằng quân sự.

Kết luận được đưa ra trong khuôn khổ cuộc điều tra kéo dài 180 ngày về nỗ lực áp đặt tình trạng thiết quân luật sau khi tiến hành truy tố 24 người, bao gồm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, cựu Thủ tướng Han Duck-soo, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Cho Tae-yong và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật từ phủ tổng thống ở Seoul vào ngày 3 tháng 12 năm 2024. Ảnh: Yonhap.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, một đơn vị điều tra đặc biệt thuộc Bộ Quốc phòng đã được giao nhiệm vụ điều tra Bộ Tư lệnh Tình báo Quốc phòng và đơn vị tuyên truyền của quân đội xung quanh nỗ lực thiết quân luật thất bại của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vào năm ngoái. Bộ Tư lệnh Tình báo Quốc phòng bị nghi ngờ đã điều quân đội đến cơ quan giám sát bầu cử trong thời gian thiết lập lệnh thiết quân luật vào ngày 3/12/2024, trong khi đơn vị tuyên truyền bị cáo buộc đã phát tán truyền đơn chống Triều Tiên trong nhiệm kỳ của ông Yoon, một động thái rõ ràng nhằm khiêu khích Bình Nhưỡng, và sử dụng căng thẳng leo thang làm cái cớ để thiết lập thiết quân luật.

Thúy Hà

Nguồn: Yonhap