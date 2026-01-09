Lãnh đạo Pháp, Đức cho rằng Mỹ “quay lưng” với đồng minh và các quy tắc quốc tế

Ngày 8/1, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã đưa ra những chỉ trích hiếm hoi đối với chính sách đối ngoại của Mỹ, cho rằng Washington đang rời xa các đồng minh truyền thống và làm suy yếu trật tự quốc tế hiện nay.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước các đại sứ Pháp tại Điện Élysée, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định, Mỹ đang “thoát khỏi các quy tắc quốc tế” và dần dần quay lưng lại với một số đồng minh.

Nhận xét trên được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc châu Âu đang tìm cách xây dựng phản ứng phối hợp trước chính sách đối ngoại ngày càng quyết đoán của Mỹ tại Tây Bán Cầu.

Tổng thống Macron nhấn mạnh: “Mỹ là một cường quốc đã được khẳng định, nhưng đang dần quay lưng lại với một số đồng minh và rời xa những quy tắc quốc tế mà chính nước này từng thúc đẩy”.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, các thể chế đa phương đang hoạt động ngày càng kém hiệu quả, trong khi thế giới đang bước vào giai đoạn cạnh tranh giữa các cường quốc với nguy cơ “phân chia lại ảnh hưởng”. Ông kêu gọi châu Âu chủ động bảo vệ lợi ích của mình, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ.

Trước đó một ngày, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cũng đưa ra những phát biểu cứng rắn về chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, cho rằng trật tự thế giới đang đối mặt với nguy cơ bị phá vỡ.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: reuters.

Trong bài phát biểu tại một hội thảo, ông Steinmeier cảnh báo nền dân chủ toàn cầu đang chịu sức ép chưa từng có. Ông cho rằng, việc Nga sáp nhập Crimea và triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine là một bước ngoặt lịch sử, trong khi cách tiếp cận hiện nay của Mỹ đại diện cho “một sự đứt gãy lịch sử lần thứ hai.

Tổng thống Đức nhấn mạnh: “Điều đáng lo ngại là sự xói mòn các giá trị đến từ chính đối tác quan trọng nhất của chúng ta, nước Mỹ, quốc gia từng góp phần xây dựng trật tự thế giới này”, đồng thời kêu gọi các nước chủ động can thiệp nhằm ngăn chặn những thách thức đối với trật tự quốc tế và thuyết phục các quốc gia như Brazil, Ấn Độ cùng tham gia bảo vệ hệ thống này. Đến nay, phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các phát biểu của lãnh đạo Pháp và Đức.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, AFP.