Rộ tin Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa Oreshnik

Các báo cáo chưa được xác nhận cho rằng Nga đã đánh trúng một mục tiêu ở vùng Lviv (Ukraine) bằng tên lửa đạn đạo mới nhất của mình.

Một video chưa được xác minh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một vụ tấn công bằng tên lửa siêu thanh Oreshnik của Nga ở miền tây Ukraine.

Đoạn video CCTV do RIA Novosti công bố cho thấy những vật thể phát sáng rơi xuống vùng Lviv của Ukraine, giáp biên giới với Ba Lan. Các quan chức Nga chưa xác nhận vụ tấn công này.

Thị trưởng Lviv, Andrey Sadovoy, cho biết “một phần cơ sở hạ tầng quan trọng” đã bị trúng tên lửa. Các kênh tin tức Telegram của Nga cho rằng tên lửa đã bắn trúng một cơ sở khí đốt ngầm ở thành phố Striy, cách Lviv khoảng 60 km.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ hai Moscow sử dụng tên lửa đạn đạo mới nhất của mình tại Ukraine.

Tháng 11/2024, Nga đã phóng tên lửa Oreshnik vào một nhà máy vũ khí ở Dnepr trong một cuộc thử nghiệm mà Moscow mô tả là thành công. Đến cuối năm 2025, các tên lửa này đã được chuyển giao cho Belarus, đồng minh thân cận của Nga.

Theo RT