Rộ tin Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa Oreshnik

Theo RT
(Baothanhhoa.vn) - Các báo cáo chưa được xác nhận cho rằng Nga đã đánh trúng một mục tiêu ở vùng Lviv (Ukraine) bằng tên lửa đạn đạo mới nhất của mình.

Các báo cáo chưa được xác nhận cho rằng Nga đã đánh trúng một mục tiêu ở vùng Lviv (Ukraine) bằng tên lửa đạn đạo mới nhất của mình.

Một video chưa được xác minh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một vụ tấn công bằng tên lửa siêu thanh Oreshnik của Nga ở miền tây Ukraine.

Đoạn video CCTV do RIA Novosti công bố cho thấy những vật thể phát sáng rơi xuống vùng Lviv của Ukraine, giáp biên giới với Ba Lan. Các quan chức Nga chưa xác nhận vụ tấn công này.

Thị trưởng Lviv, Andrey Sadovoy, cho biết “một phần cơ sở hạ tầng quan trọng” đã bị trúng tên lửa. Các kênh tin tức Telegram của Nga cho rằng tên lửa đã bắn trúng một cơ sở khí đốt ngầm ở thành phố Striy, cách Lviv khoảng 60 km.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ hai Moscow sử dụng tên lửa đạn đạo mới nhất của mình tại Ukraine.

Tháng 11/2024, Nga đã phóng tên lửa Oreshnik vào một nhà máy vũ khí ở Dnepr trong một cuộc thử nghiệm mà Moscow mô tả là thành công. Đến cuối năm 2025, các tên lửa này đã được chuyển giao cho Belarus, đồng minh thân cận của Nga.

Theo RT

    Tổng thống Nga xác nhận tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik

    Trong tuyên bố đặc biệt kéo dài gần 8 phút, Tổng thống Putin cho biết cuộc tấn công Nhà máy Yuzhmash được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik mang đầu đạn thông thường.

    “Giải mã” tên lửa Oreshnik của Nga

    Ngày 21/11, “Oreshnik” - một loại tên lửa mới của Nga mang theo 6 đầu đạn đã tấn công Dnipro, Ukraine. Kiev cho biết vụ tấn công gây ra thiệt hại hạn chế. Nhưng với việc lần đầu tiên Nga sử dụng sử tên lửa Oreshnik trong chiến đấu, mà Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi là không thể ngăn cản, đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia quân sự phương Tây.

(Baothanhhoa.vn) - Từ cuối năm 2025 đến nay, Iran liên tục chìm trong làn sóng biểu tình lan rộng, phản ánh không chỉ những khó khăn kinh tế trước mắt mà còn là cuộc khủng hoảng sâu sắc về niềm tin xã hội và năng lực điều hành của chính quyền. Đồng rial lao dốc, lạm...
