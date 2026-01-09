EU cân nhắc đóng băng thỏa thuận thương mại với Mỹ vì căng thẳng Greenland

Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét khả năng tạm dừng phê chuẩn một thỏa thuận thương mại quan trọng với Mỹ, trong bối cảnh các phát biểu của Tổng thống Donald Trump liên quan đến Greenland làm gia tăng căng thẳng chính trị xuyên Đại Tây Dương.

Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu Bernd Lange. Ảnh: Socialistsanddemocrats

Ngày 8/1, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu Bernd Lange nói với Euronews rằng, những hệ lụy địa chính trị từ các tuyên bố về Greenland buộc các nghị sĩ phải cân nhắc lại việc phê duyệt thỏa thuận đạt được giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Trump hồi tháng 7/2024.

Theo dự thảo, EU sẽ xóa bỏ phần lớn thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, trong khi hàng xuất khẩu của EU sang Mỹ vẫn chịu mức thuế khoảng 15% - điều từng khiến nhiều nghị sĩ chỉ trích thỏa thuận là “thiếu cân bằng”.

Tình hình càng phức tạp khi ông Trump gần đây lặp lại các tuyên bố cho rằng, Mỹ có thể mua lại hoặc thậm chí sáp nhập Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, có vị trí chiến lược tại Bắc Cực. Những phát biểu này, dù đã bị lãnh đạo Đan Mạch và Greenland bác bỏ, làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong EU về chủ quyền, luật pháp quốc tế và cam kết của Washington đối với các chuẩn mực đồng minh.

Chủ tịch uỷ ban Châu Âu Ursula von der leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Euronews

Ông Lange cho biết, Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu sẽ thảo luận về thỏa thuận vào cuối tháng 1, trước khi Nghị viện dự kiến bỏ phiếu về việc điều chỉnh thuế quan vào tháng 2. Một số nghị sĩ kêu gọi tạm dừng xem xét thỏa thuận cho đến khi các tuyên bố liên quan Greenland được rút lại.

Nghị sĩ Đan Mạch Per Clausen đã gửi thư đề nghị lãnh đạo Nghị viện và các nhóm chính trị “đóng băng” thỏa thuận “chừng nào các đe dọa và yêu sách từ chính quyền Mỹ vẫn còn tồn tại”. Theo ông Lange, việc phê chuẩn thỏa thuận trong bối cảnh hiện nay sẽ là “tín hiệu yếu ớt” và có thể khuyến khích thêm các hành động gây căng thẳng.

EU cân nhắc đóng băng thỏa thuận thương mại với Mỹ vì căng thẳng Greenland. Ảnh: Foreignpolicy

Trong khi một bộ phận nghị sĩ vẫn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Washington, vấn đề Greenland đang phơi bày những giới hạn và mâu thuẫn trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, đặt EU trước bài toán cân bằng giữa lợi ích thương mại và các nguyên tắc địa chính trị cốt lõi. Việc thỏa thuận có được Nghị viện châu Âu phê chuẩn trong thời gian tới hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Lê Hà.

Nguồn: Euronews.