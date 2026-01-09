Tổng thống Ukraine: Thỏa thuận bảo đảm an ninh từ Washington sẵn sàng hoàn tất

Ngày 8/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, thỏa thuận về bảo đảm an ninh song phương giữa Kyiv và Washington về cơ bản đã sẵn sàng hoàn tất ở cấp cao nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Văn kiện này là trụ cột của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột, theo đó Washington và các đồng minh phương Tây khác sẽ bảo đảm hỗ trợ Ukraine nếu Nga mở một chiến dịch quân sự mới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: South China Morning Post.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc thảo luận tại Paris, với sự tham gia của các nhóm công tác từ Mỹ và châu Âu, đã xử lý nhiều “vấn đề phức tạp”, từ khuôn khổ hòa bình cho việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm cho đến các phương án cụ thể do phái đoàn Ukraine đưa ra. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường gây sức ép đối với Nga sau các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào hạ tầng năng lượng, đồng thời khẳng định rằng, tính hiệu lực và độ tin cậy của các cam kết bảo đảm an ninh trong tương lai chỉ có thể được xác lập thông qua phản ứng kịp thời và rõ ràng ngay ở giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về nội dung bảo đảm cũng như cách thức phản ứng của các đồng minh Ukraine đến nay vẫn chưa được công bố. Ông Zelensky cho biết hồi đầu tuần rằng, ông vẫn chưa nhận được câu trả lời “rõ ràng và dứt khoát” về việc các đồng minh sẽ làm gì nếu Nga tiếp tục tấn công. Các hãng truyền thông cho biết, Tổng thống Zelensky có thể gặp người đồng cấp Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), dự kiến diễn ra tại Davos (Thụy Sỹ) từ ngày 19-23/1.

Các nhà lãnh đạo châu Âu và đặc phái viên Mỹ họp tại Paris bàn về đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột.

Ảnh: The Week.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tái khẳng định lập trường lâu nay của Nga rằng các lực lượng phương Tây hiện diện tại Ukraine sẽ bị coi là “mục tiêu hợp pháp”, chỉ ít ngày sau khi Pháp và Anh tuyên bố sẵn sàng triển khai quân đội tới nước này trong trường hợp đạt được một thỏa thuận hòa bình. Bà Zakharova nhấn mạnh, thỏa thuận mà các đồng minh của Ukraine đạt được là một “tuyên bố quân sự hóa mới”.

Trong những tuần gần đây, Nga gia tăng các cuộc tấn công, đặc biệt nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, trong bối cảnh mùa đông bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất. Chính quyền Kiev ngày 8/1 đã cảnh báo người dân tích trữ nước, pin và quần áo ấm để đối phó với các đợt tấn công tiếp theo, khi nhiệt độ có thể giảm xuống mức âm 20 độ C.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters.