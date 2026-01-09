Thượng viện Mỹ duyệt nghị quyết hạn chế quyền tấn công Venezuela của ông Trump

Thượng viện Mỹ ngày 8/1 đã bỏ phiếu thúc đẩy một nghị quyết nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong việc tiến hành các hành động quân sự với Venezuela nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội, giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng sau các động thái quân sự gần đây của Washington.

Thượng viện Mỹ duyệt nghị quyết hạn chế quyền tấn công Venezuela của ông Trump. Ảnh: AFP.

Theo đó, thượng viện Mỹ đã thông qua bước thủ tục với tỷ lệ 52-47, đưa nghị quyết về “quyền lực chiến tranh” tiến thêm một bước trong tiến trình lập pháp. Nếu được thông qua đầy đủ, nghị quyết sẽ yêu cầu Tổng thống Mỹ rút các lực lượng vũ trang khỏi tình trạng chuẩn bị hoặc tham gia các hoạt động thù địch nhằm vào Venezuela trừ khi có sự phê chuẩn bổ sung của Quốc hội.

Nghị quyết sẽ được tranh luận toàn thể tại Thượng viện trước khi chuyển sang Hạ viện. Để có hiệu lực, văn bản cần được cả hai viện thông qua và trình Tổng thống ký ban hành. Trong trường hợp bị phủ quyết, Quốc hội phải đạt đa số hai phần ba phiếu tại cả Hạ viện và Thượng viện để vượt qua quyền phủ quyết, một khả năng được giới quan sát đánh giá rất khó xảy ra, khi cả hai viện hiện do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela. Ảnh: Reuters.

Tại thời điểm này, chưa có thông tin về binh sĩ Mỹ hiện diện trực tiếp tại Venezuela, nhưng Tổng thống Trump đã cảnh báo lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez rằng, bà có thể phải “trả một cái giá rất lớn” nếu không tuân thủ các yêu cầu từ Mỹ. Ông Trump cũng nhiều lần nhắc tới khả năng sử dụng vũ lực đối với các quốc gia khác tại Tây Bán Cầu, trong đó có Colombia, cũng như Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Trong khi đó, vai trò cụ thể của quân đội Mỹ trong việc thực hiện những cam kết của ông Trump về việc áp đặt quyền kiểm soát vô thời hạn đối với chính phủ Venezuela và mở cửa ngành dầu mỏ của nước này cho các công ty Mỹ vẫn chưa được làm rõ.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times ngày 8/1, ông Trump nhấn mạnh, Mỹ có thể giám sát Venezuela và kiểm soát nguồn thu từ dầu mỏ trong nhiều năm, đồng thời khẳng định Washington đang hợp tác rất tốt với chính phủ lâm thời do bà Delcy Rodriguez đứng đầu.

Trong diễn biến liên quan, ngày 8/1, Venezuela đã thả số lượng lớn tù nhân chính trị, trong đó có nhiều người nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, động thái này nhằm hướng tới “chung sống hòa bình”, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nhấn mạnh, chính Tổng thống Trump đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo việc thả tù nhân, gọi đây là ví dụ về tận dụng đòn bẩy tối đa để hành động vì người dân Mỹ và Venezuela. Được biết, đây là vụ thả tù nhân đầu tiên kể từ khi bà Delcy Rodriguez đảm nhận vai trò lãnh đạo lâm thời Venezuela, dưới sự hậu thuẫn của Washington.

Thu Uyên

Nguồn: AFP, Reuters.