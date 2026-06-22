Hàn Quốc chỉ trích Triều Tiên mở rộng hàng rào biên giới, cáo buộc vi phạm thỏa thuận đình chiến

Quân đội Hàn Quốc ngày 22/6 đã lên tiếng chỉ trích việc Triều Tiên tăng cường xây dựng hàng rào dọc khu vực biên giới liên Triều, cho rằng đây là hành động vi phạm thỏa thuận đình chiến vốn chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950–1953.

Quân đội Hàn Quốc lên tiếng chỉ trích việc Triều Tiên tăng cường xây dựng hàng rào dọc khu vực biên giới liên Triều. Ảnh: dagens

Theo báo JoongAng Ilbo, dẫn nguồn tin quân sự và một nghị sĩ Hàn Quốc, Triều Tiên được cho là đã dựng hàng rào thép gai chỉ cách ranh giới quân sự liên Triều (MDL) khoảng 80–90 mét, đồng thời tiến hành san lấp đất để cài mìn ở vị trí cách đường ranh giới chỉ 5–10 mét.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) nhấn mạnh đây là hành động vi phạm rõ ràng thỏa thuận đình chiến. JCS cho biết: “Việc quân đội Triều Tiên xây dựng các chướng ngại vật dọc MDL là hành vi vi phạm rõ ràng Thỏa thuận đình chiến”, đồng thời khẳng định Seoul sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC) để theo dõi và ứng phó tình hình. Cơ quan này cũng tuyên bố quân đội Hàn Quốc duy trì mức độ sẵn sàng cao nhằm đáp trả “bất kỳ hành động khiêu khích nào” từ phía Triều Tiên.

Theo các nguồn tin quân sự Hàn Quốc, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố quan hệ liên Triều là giữa “hai quốc gia thù địch” vào cuối năm 2023, Bình Nhưỡng đã đẩy mạnh củng cố hệ thống phòng thủ biên giới từ tháng 4/2024, bao gồm dựng hàng rào thép gai, cài mìn và xây dựng chướng ngại chống tăng dọc khu phi quân sự (DMZ) – vùng đệm rộng 2 km mỗi bên nhằm ngăn ngừa xung đột quân sự.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC), cơ quan giám sát việc thực thi thỏa thuận đình chiến, đưa ra quan điểm thận trọng, cho rằng các biện pháp tại khu phi quân sự “không tự động được xem là vi phạm”. UNC nhấn mạnh mọi hoạt động trong DMZ cần được đánh giá dựa trên bối cảnh, tình huống cụ thể và các điều khoản liên quan của thỏa thuận đình chiến, đồng thời cho biết sẽ xử lý thông qua các cơ chế đã được thiết lập khi cần thiết.

Bích Hồng