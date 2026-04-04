Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ tấn công mạng nhằm vào “AI vật lý”

Chính phủ Hàn Quốc đang triển khai các biện pháp ứng phó trước nguy cơ gia tăng tấn công mạng nhằm vào “AI vật lý” – xu hướng kết hợp trí tuệ nhân tạo với robot và thiết bị thực, có thể gây gián đoạn sản xuất và đe dọa an toàn con người.

Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo kết hợp với robot và thiết bị tự động hóa – còn gọi là “AI vật lý” (Physical AI) ngày càng phát triển, Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công mạng nhằm vào lĩnh vực này.

Theo Yonhap News TV, AI vật lý cho phép các hệ thống máy móc thực hiện các thao tác phức tạp như con người, từ vận hành công nghiệp đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, cùng với sự phổ biến của công nghệ này, các rủi ro an ninh mạng cũng trở nên nghiêm trọng hơn.

Các chuyên gia nhận định, nếu trước đây các cuộc tấn công mạng chủ yếu nhằm đánh cắp dữ liệu, thì trong môi trường AI vật lý, nguy cơ có thể dẫn tới việc thiết bị vận hành sai lệch, gây hư hại máy móc, gián đoạn sản xuất, thậm chí ảnh hưởng tới an toàn con người.

Thực tế đã ghi nhận các trường hợp robot bị xâm nhập và điều khiển trái phép, dẫn đến việc thao tác sai quy trình trong nhà máy hoặc gây lỗi trong hệ thống tự động hóa.

Trước tình hình đó, chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu xây dựng hệ thống ứng phó. Trọng tâm trước mắt là triển khai các cuộc diễn tập tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các ngành công nghiệp trọng điểm như đóng tàu, vận tải biển và sản xuất ô tô, qua đó phát hiện sớm các lỗ hổng bảo mật.

Giới chức Hàn Quốc đánh giá, nếu các hệ thống như tàu tự hành hoặc nhà máy thông minh bị kiểm soát trái phép, hậu quả không chỉ dừng lại ở doanh nghiệp riêng lẻ mà có thể lan rộng, ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi cung ứng quốc gia.

Bên cạnh đó, nước này cũng đang phát triển mô hình đánh giá thiệt hại kinh tế do tấn công mạng gây ra, bao gồm tổn thất sản xuất, gián đoạn chuỗi cung ứng và các chi phí xã hội liên quan.

Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu đến cuối năm sẽ ban hành các hướng dẫn bảo mật AI vật lý theo từng lĩnh vực, nhằm tăng cường khả năng phòng vệ trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ diễn ra nhanh chóng.

Bích Hồng

Nguồn: Yonhap News TV