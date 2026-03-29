Hai tàu chở hàng viện trợ từng mất liên lạc đã đến Cuba an toàn

Hai tàu vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới Cuba, trước đó bị mất liên lạc, đã cập cảng tại thủ đô Havana vào chiều 28/3. Nhiều người dân địa phương cầm cờ Cuba tập trung tại bến cảng để chào đón các tàu, vỗ tay hoan nghênh và hô vang các khẩu hiệu thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế và ủng hộ Cuba.

Hai chiếc tàu chở hàng viện trợ nhân đạo từ Mexico đã cập bến Havana an toàn vào ngày 28/3/2026, kết thúc hành trình bị trì hoãn do thời tiết xấu và từng bị báo cáo mất tích trong một thời gian ngắn. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Phát biểu tại hiện trường, Điều phối viên quốc gia của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, ông Gerardo Hernández, bày tỏ cảm ơn đoàn tàu đã đến nơi an toàn. Ông cho rằng Cuba đang trong giai đoạn đặc biệt với nhiều sức ép gia tăng, đồng thời khẳng định người dân Cuba là dân tộc yêu chuộng hòa bình, kiên định với con đường phát triển đã lựa chọn và không khuất phục trước các thách thức. Hai tàu Friend Ship và Tiger Moth khởi hành từ bán đảo Yucatan (Đông Nam Mexico) từ ngày 20/3 và dự kiến đến Cuba vào giữa tuần, song đã mất liên lạc từ ngày 27/3, khiến lực lượng Hải quân Mexico phải triển khai tìm kiếm.

Đầu năm nay, sau khi Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Venezuela, Washington tiếp tục gia tăng sức ép đối với Cuba, bao gồm việc áp đặt thêm các biện pháp hạn chế liên quan đến dầu mỏ. Ngày 29/1, Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Ngày 27/3, tại một sự kiện ở thành phố Miami, bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa ra tuyên bố cứng rắn liên quan đến Cuba.

Trong khi đó Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 28/3 đã lên án Mỹ về việc phong tỏa nhiên liệu đối với hòn đảo này. Ông cho biết các biện pháp này bao gồm đe dọa trừng phạt các nước thứ ba và các công ty nước ngoài cung cấp dầu cho Cuba, cũng như các hành động thù địch nhắm vào các tàu chở dầu. Ông Rodriguez nói thêm rằng chính sách của Washington nhằm mục đích làm suy yếu nền kinh tế Cuba, cản trở sự phát triển của nước này, cắt đứt các nguồn thu nhập và hạn chế khả năng tiếp cận thị trường và công nghệ của Cuba.

Cuba đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế và năng lượng nghiêm trọng do nhiều thập kỷ bị Mỹ trừng phạt. Liên Hợp Quốc cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu đang đẩy đất nước này vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.