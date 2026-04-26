Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Du lịch

“Hải Hòa biển hát - Khát vọng vươn xa”

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tối 26/4, tại Quảng trường biển, Khu du lịch biển Hải Hòa, UBND phường Tĩnh Gia tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hải Hòa năm 2026 với chủ đề “Hải Hòa biển hát - Khát vọng vươn xa”. Đây là dịp để địa phương quảng bá tiềm năng, thế mạnh, những chuyển biến mạnh mẽ của hoạt động du lịch tại biển Hải Hòa nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hải Hòa năm 2026.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Đặng Văn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia khẳng định: Chủ đề “Hải Hòa biển hát - Khát vọng vươn xa” thể hiện khát vọng phát triển của địa phương trong việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương, giới thiệu bản sắc văn hóa, con người địa phương; đồng thời kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường Tĩnh Gia nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Đồng chí Đặng Văn Quang, Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia phát biểu khai mạc lễ hội.

“Hải Hòa là vùng biển giàu tiềm năng, sở hữu bãi cát dài, cảnh quan đẹp, môi trường trong lành cùng hệ thống dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện. Những năm qua, địa phương đã tập trung đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá nhằm đưa Hải Hòa trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa”, Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia Đặng Văn Quang cho biết.

Đại biểu, du khách dự lễ khai mạc.

Để du lịch Hải Hòa phát triển bền vững, địa phương xác định tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân.

Chính quyền phường Tĩnh Gia cam kết sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu và triển khai các dự án du lịch; đồng thời tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng hình ảnh du lịch Hải Hòa là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Chương trình văn nghệ với chủ đề “Hải Hòa biển hát - Khát vọng vươn xa” sôi động, hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng đẹp với Nhân dân và du khách tham dự.

Sau phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hải Hòa năm 2026 với chủ đề “Hải Hòa biển hát - Khát vọng vươn xa” được diễn ra sôi động, hấp dẫn, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng như: Nghệ sĩ ưu tú Lương Huy, ca sĩ Ngọc Liên; Tam ca nữ Quỳnh Anh - Phương Thảo - Khánh Huyền cùng Vũ đoàn Pha lê; ca sĩ Trọng Vũ - Trọng Sáng; ca sĩ My Lam (Quán quân Sao Mai) cùng tốp múa và Vũ đoàn Pha lê.

Chương trình đã tập trung khắc họa vẻ đẹp con người, cảnh sắc đa dạng, hấp dẫn của quê hương Thanh Hóa, quê hương phường Tĩnh Gia và vùng biển Hải Hòa giàu tiềm năng. Các tiết mục được dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật, cùng với sự kết hợp hài hòa giữa không gian sân khấu hoành tráng, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, chuyên nghiệp cùng các clip minh họa, lời bình xen giữa các tiết mục và hiệu ứng màn hình LED ấn tượng đã tạo nên đêm nghệ thuật đặc sắc, để lại nhiều dấu ấn trong lòng Nhân dân và du khách.

Minh Hằng

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #phường Tĩnh Gia #biển Hải Hòa #đồng chí Đào Xuân Yên #Đầu Thanh Tùng #vươn xa #Khai mạc #Cải thiện môi trường đầu tư #Bí thư Đảng ủy #Chương trình nghệ thuật

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh