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Hai chiến sĩ cảnh sát cơ động hiến máu khẩn cấp cứu người qua cơn nguy kịch

Thái Thanh (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Hai chiến sĩ Đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh vừa có hành động đẹp khi kịp thời hiến máu cứu người, góp phần giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Hai chiến sĩ cảnh sát cơ động hiến máu khẩn cấp cứu người qua cơn nguy kịch

Hai chiến sĩ Đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh vừa có hành động đẹp khi kịp thời hiến máu cứu người, góp phần giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Hai chiến sĩ cảnh sát cơ động hiến máu khẩn cấp cứu người qua cơn nguy kịch

Hai chiến sĩ Đội Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để tham gia hiến máu cứu người.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 16/6, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đỗ Thị Hiểu (sinh năm 1935 ở xã Triệu Sơn) bị gãy chân do ngã, cần phẫu thuật cấp cứu.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân phải truyền máu do mất máu nhiều. Trong khi đó, lượng máu dự trữ phục vụ điều trị không đáp ứng đủ nhu cầu cấp cứu. Trước tình huống khẩn cấp, bệnh viện và gia đình bệnh nhân đã phát thông tin kêu gọi hỗ trợ hiến máu.

Hai chiến sĩ cảnh sát cơ động hiến máu khẩn cấp cứu người qua cơn nguy kịch

Ngay sau khi nhận được thông tin, Hạ sĩ Hà Tuấn Anh và Hạ sĩ Đào Phúc Hiền, chiến sĩ Đội Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để tham gia hiến máu cứu người.

Nhờ được truyền máu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần ổn định.

Thái Thanh (CTV)

Từ khóa:

#Cảnh sát cơ động #Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa #Qua cơn nguy kịch #công an tỉnh Thanh Hóa #chiến sĩ #Bệnh nhân #Hiến máu cứu người #Hành động đẹp #Triệu Sơn #Phẫu thuật cấp cứu

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