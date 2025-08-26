Hai bà cháu tử vong do bị điện giật tại xã Thiệu Hóa

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25/8, tại gia đình anh Nguyễn Công Thấn, trú tại thôn Nguyên Lý, xã Thiệu Hóa đã xảy ra vụ tai nạn điện thương tâm khiến hai người tử vong.

Các đồng chí lãnh đạo xã Thiệu Hóa đến thăm hỏi, động viên gia đình gặp nạn.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Cận (SN 1953) và cháu nội Nguyễn Công Nam (SN 2012). Theo thông tin ban đầu, trong lúc cháu Nam người còn ướt đã chạm phải đoạn dây điện trong nhà bị hở, dẫn đến bị điện giật. Thấy cháu gặp nạn, bà Cận lao vào cứu thì cũng bị điện giật, khiến cả hai bà cháu tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân. Lãnh đạo xã Thiệu Hóa đã đến chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát.

Công an xã chia buồn, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Trong điều kiện thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trong mùa mưa bão, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình; khẩn trương thay thế dây điện cũ, hư hỏng; che chắn thiết bị điện, lắp đặt thiết bị chống rò rỉ, chống giật; đặc biệt chú ý không để trẻ em sử dụng, tiếp xúc với điện khi cơ thể còn ướt hoặc trong điều kiện ẩm ướt, để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.

Thanh Mai (CTV)