Hải Anh: Thương hiệu đồng phục uy tín dẫn đầu tại Việt Nam

Trải qua hơn 12 năm hoạt động, Đồng phục Hải Anh đã trở thành cái tên quen thuộc mỗi khi nhắc đến các sản phẩm đồng phục cao cấp, chất lượng cùng thiết kế độc quyền. Với phương châm “Mỗi chiếc áo đồng phục là một câu chuyện về thương hiệu”, Đồng phục Hải Anh đã không ngừng nỗ lực để từng thiết kế được cá nhân hóa cho mỗi khách hàng, thể hiện chất riêng cũng như dấu ấn thương hiệu.

1. Hành trình xây dựng thương hiệu đồng phục Hải Anh

Ngay từ khi bắt đầu, Hải Anh vẫn luôn tập trung vào việc đầu tư chất lượng sản phẩm nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất đến với khách hàng. Điều này được thể hiện rõ ràng thông qua việc nâng cấp hệ thống sản xuất, công nghệ hiện đại và không ngừng đổi mới về phong cách, kiểu dáng mẫu mã sản phẩm.

Đồng phục Hải Anh chứng tỏ được năng lực mình bằng cách cho ra hàng loạt những BST áo đồng phục công ty đẹp mắt ấn tượng với thiết kế độc quyền. Đồng thời trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nghiệp, khách hàng khi có nhu cầu đặt áo đồng phục.

2. Sản phẩm đồng phục đa dạng, phục vụ mọi đối tượng

Tại Hải Anh, chúng tôi cung cấp đa dạng các sản phẩm đồng phục, đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng. Từ phong cách lịch sự, trang trọng cho đến trẻ trung, năng động hay tối giản, thanh lịch. Các nhóm sản phẩm đồng phục bán chạy nhất tại Hải Anh có thể kể đến như:

Đồng phục công ty, đồng phục công sở:

Sản phẩm đồng phục công ty, đồng phục công sở của Hải Anh ghi điểm bởi thiết kế hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn chỉn chu và sang trọng, phù hợp với môi trường làm việc.

Đồng phục hội nhóm:

Áo đồng phục nhóm thường là các thiết kế mang phong cách năng động, cá tính, thể hiện chất riêng của từng đội nhóm, phù hợp với các hoạt động du lịch, đi chơi,... Với các mẫu đồng phục hội nhóm, Hải Anh sử dụng các chất vải thun cotton cao cấp có khả năng thấm hút vượt trội, duy trì cảm giác khô thoáng, dễ chịu.

Đồng phục học sinh:

Đồng phục học sinh của Hải Anh chú trọng đến thiết kế thanh lịch, tối giản, mang đến diện mạo chỉn chu cho các bạn học sinh. Chất vải may cũng được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng, đáp ứng được những tiêu chí về khả năng thấm hút, co giãn và độ bền cao.

3. Cam kết về chất lượng và dịch vụ hậu mãi

Niềm tin tưởng từ khách hàng chính là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của thương hiệu Đồng phục Hải Anh. Và niềm tin đó đến từ những sản phẩm đồng phục chất lượng tốt nhất cũng như dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp.

Cam kết về chất lượng sản phẩm : Sản phẩm của Đồng phục Hải Anh có độ chính xác cao so với bản thiết kế, đảm bảo đúng số đo và đạt chuẩn về chất lượng.

Cam kết về giá bán : Giá bán sản phẩm đồng phục được công khai minh bạch, không cộng phí, phát sinh phí không rõ ràng trong quá trình sản xuất.

Cam kết về chính sách bảo hành: Các sản phẩm đồng phục của Hải Anh đều được bảo hành trong thời hạn quy định. Hỗ trợ đổi trả miễn phí đối với sản phẩm không đạt chuẩn chất lượng.

4. Niềm tin từ hàng ngàn khách hàng trên toàn quốc và quốc tế

Là thương hiệu đồng phục 12 năm kinh nghiệm, Đồng phục Hải Anh có cơ hội được đồng hành cùng rất nhiều doanh nghiệp, công ty lớn nhỏ trên toàn quốc. Tiêu biểu có thể điểm qua những cái tên như Đài truyền hình VTV, Tập đoàn LG, Công ty Taekwang, Ngân hàng SHB, Vietcombank, Thương hiệu TH True Milk, Circle K,...

Không dừng ở đó, Hải Anh đang có những bước tiếp cận đến thị trường quốc tế bằng những sản phẩm chất lượng, mang dấu ấn của thời trang Việt. Chính bằng sự nhanh nhạy và thấu hiểu sâu sắc về xu hướng thị trường đã giúp Hải Anh thành công chinh phục những cột mốc lớn.

Thông tin liên hệ:

268 – 286 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội

110 Trường Chinh, Phường Kim Liên, TP. Hà Nội.

307 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

757 Cách Mạng Tháng 8, Phường Tân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline:0886 268 268

Email: kinhdoanh@dpha.vn

Website: dongphuchaianh.vn