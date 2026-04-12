HAGL gây sốc tại Thiên Trường, Hải Phòng và SLNA bứt phá mạnh mẽ; Arsenal sảy chân tại Emirates

U20 nữ Việt Nam dừng bước tại tứ kết, lỡ hẹn với tấm vé World Cup; Lamine Yamal rực sáng, Barcelona nới rộng cách biệt với Real Madrid lên 9 điểm; Paul Pogba tái xuất sân cỏ trong màu áo AS Monaco... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (12/4).

HAGL gây sốc tại Thiên Trường, Hải Phòng và SLNA bứt phá mạnh mẽ

Vòng 18 V.League 2025-2026 chứng kiến bất ngờ lớn trên sân Thiên Trường khi chủ nhà Nam Định để thua HAGL với tỷ số 1-2. Dù Lý Công Hoàng Anh gỡ hòa ở phút 72, nhưng sai lầm của thủ môn Nguyên Mạnh ở cuối trận đã tạo điều kiện cho Ngọc Lâm ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội bóng phố Núi.

HA Gia Lai (áo vàng) chơi tự tin trước chủ nhà Nam Định dù phải làm khách trên sân Thiên Trường (Ảnh: Quang Đương).

Kết quả này giúp HAGL vươn lên vị trí thứ 11, đẩy Đông Á Thanh Hóa xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Hải Phòng phô diễn sức mạnh áp đảo với chiến thắng 3-0 trước CLB Công an TP.HCM, qua đó chiếm lĩnh vị trí thứ 5.

Tại sân Vinh, SL Nghệ An cũng giành trọn 3 điểm trước đội cuối bảng SHB Đà Nẵng nhờ pha lập công duy nhất của Michael Olaha, vươn lên đứng thứ 8 sau 18 vòng đấu.

U20 nữ Việt Nam dừng bước tại tứ kết, lỡ hẹn với tấm vé World Cup

Chiều 11/4, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại giải châu Á sau thất bại 0-4 trước đối thủ đẳng cấp U20 nữ Nhật Bản.

U20 nữ Việt Nam thất bại trước Nhật Bản (Ảnh: AFC).

Dù thi đấu đầy nỗ lực, sự chênh lệch trình độ quá lớn đã khiến đoàn quân của HLV Masahiko Okiyama không thể tạo nên bất ngờ. Các bàn thắng của đội bóng xứ mặt trời mọc được ghi do công của Itamura (cú đúp), Tago và Fukushima.

Kết quả này khiến các cô gái Việt Nam hết hy vọng giành vé tham dự World Cup U20 nữ, trong khi Nhật Bản thẳng tiến vào bán kết. Dù dừng bước, việc cọ xát với những cường quốc như Trung Quốc hay Nhật Bản là bài học kinh nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ trong tương lai.

Lamine Yamal rực sáng, Barcelona nới rộng cách biệt với Real Madrid lên 9 điểm

Trong trận derby xứ Catalonia tại vòng 31 La Liga, Barcelona đã khẳng định sức mạnh áp đảo khi đè bẹp Espanyol với tỷ số 4-1. Ngôi sao trẻ Lamine Yamal trở thành tâm điểm của trận đấu với màn trình diễn chói sáng, đóng góp 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Ferran Torres cũng lập một cú đúp trước khi Marcus Rashford ấn định chiến thắng cho đội chủ sân Nou Camp.

Lamine Yamal (phải) tỏa sáng trong chiến thắng của Barcelona (Ảnh: Getty).

Kết quả này giúp thầy trò HLV Hansi Flick nới rộng khoảng cách với đại kình địch Real Madrid lên thành 9 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu. Chiến thắng này không chỉ giúp Barca tiến gần hơn tới ngôi vương La Liga mà còn tạo đà tâm lý quan trọng trước cuộc tái đấu sinh tử với Atletico Madrid tại Champions League vào giữa tuần tới.

Arsenal sảy chân tại Emirates, cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh rung chuyển

Tối 11/4, bất ngờ lớn đã xảy ra khi đội đầu bảng Arsenal để thua 1-2 trước Bournemouth ngay trên sân nhà. Chuỗi 9 trận bất bại của “Pháo thủ” chính thức dừng lại bởi các pha lập công của Kroupi và Alex Scott.

Arsenal thi đấu nhạt nhòa ngay trên sân nhà (Ảnh: Getty).

Dù Viktor Gyokeres đã gỡ hòa trên chấm phạt đền trong hiệp một, nhưng lối chơi thiếu sắc nét và tâm lý căng cứng đã khiến thầy trò HLV Mikel Arteta trắng tay.

Thất bại này khiến Arsenal bỏ lỡ cơ hội bứt phá và mở ra hy vọng lớn cho Man City. Nếu giành chiến thắng trước Chelsea vào đêm nay, khoảng cách giữa hai đội sẽ chỉ còn 6 điểm trước trận “chung kết” trực tiếp tại Etihad vào tuần tới.

Paul Pogba tái xuất sân cỏ trong màu áo AS Monaco

Rạng sáng 11/4, ngôi sao Paul Pogba đã chính thức trở lại thi đấu sau 4 tháng dưỡng thương trong trận AS Monaco đối đầu Paris FC tại Ligue 1. Dù chỉ vào sân từ phút 69 và không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại 1-4, tiền vệ 33 tuổi vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt cùng những tràng pháo tay lớn từ người hâm mộ tại sân Stade Jean-Bouin.

Pogba được chào đón nồng nhiệt.

Sau khi mãn hạn treo giò vì doping và gia nhập Monaco từ cuối năm 2025, đây là nỗ lực mới nhất của nhà vô địch World Cup 2018 nhằm tìm lại phong độ đỉnh cao. Với những tín hiệu tích cực sau trận đấu, Pogba kỳ vọng sẽ sớm khẳng định lại giá trị bản thân trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

