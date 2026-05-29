Hạ viện Mỹ thúc đẩy các điều khoản duy trì 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc

Hạ viện Mỹ đang thúc đẩy các điều khoản nhằm duy trì quy mô hiện tại của lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc trong dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho năm tài chính 2027.

Các binh sĩ Mỹ, Hàn Quốc trong cuộc tập trận vượt sông chung, gần sông Imjin ở Paju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc từ ngày 11 đến 20/3/2024. Ảnh: Yonhap

Theo các nguồn tin chính trị Mỹ ngày 28/5, dự thảo NDAA do Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mike Rogers công bố đã gia hạn điều khoản cấm sử dụng ngân sách để cắt giảm quân số Mỹ tại Hàn Quốc xuống dưới mức hiện nay.

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) là dự luật ngân sách quốc phòng thường niên của Mỹ, cần được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua trước khi Tổng thống ký ban hành. Nội dung cuối cùng của dự luật vẫn có thể được điều chỉnh trong quá trình phối hợp giữa hai viện Quốc hội.

Theo quy định hiện hành của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) năm tài chính 2026, ngân sách được phân bổ theo đạo luật này không được sử dụng để giảm số lượng binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc xuống dưới 28.500 quân. Dự thảo NDAA năm 2027 không chỉ duy trì quy định trên mà còn mở rộng phạm vi hạn chế đối với các nguồn ngân sách khác.

Cụ thể, dự thảo mới quy định không chỉ nguồn kinh phí từ NDAA mà cả các khoản ngân sách được phân bổ theo những đạo luật khác áp dụng cho các năm tài chính 2026 và 2027 cũng không được sử dụng để cắt giảm quân số Mỹ tại Hàn Quốc xuống dưới mức hiện nay.

Dự thảo cũng bao gồm các điều khoản siết chặt kiểm soát đối với các quyết định điều chuyển hoặc cắt giảm lực lượng Mỹ đồn trú tại châu Âu.

Các binh sĩ Mỹ thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Pháo phòng không số 1, Lữ đoàn Pháo phòng không số 35 được chào đón khi họ xuống máy bay tại Căn cứ Không quân Osan, Hàn Quốc, ngày 30/10/2025. Ảnh: Yonhap

Động thái trên cho thấy Quốc hội Mỹ tiếp tục duy trì lập trường thận trọng đối với các kế hoạch điều chỉnh hiện diện quân sự tại khu vực Đông Bắc Á, trong bối cảnh Washington vẫn coi liên minh với Hàn Quốc là một trong những trụ cột an ninh quan trọng tại khu vực.

Các điều khoản mới được đưa ra trong bối cảnh Mỹ từng xuất hiện tranh luận về khả năng điều chỉnh lực lượng đồn trú ở nước ngoài dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, làm dấy lên lo ngại về tác động đối với các liên minh an ninh của Washington.

Minh Phương

Nguồn: The chosun