Hạ viện Mỹ thông qua dự luật siết trừng phạt Nga

Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật trao cho Tổng thống Donald Trump thẩm quyền áp thuế đối với các quốc gia mua năng lượng của Nga, đồng thời tăng cường các biện pháp trừng phạt Moscow liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Dự luật sẽ được chuyển lên Tổng thống Trump để ký ban hành.

Với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống, dự luật được thông qua ngày 16/9 với sự ủng hộ của 203 nghị sĩ Cộng hòa, 58 nghị sĩ Dân chủ và 1 nghị sĩ độc lập. Có 7 nghị sĩ Cộng hòa và 152 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu phản đối. Dự luật cũng bao gồm điều khoản gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Theo nội dung dự luật, Tổng thống Trump có thể áp mức thuế lên tới 100% đối với 5 quốc gia mua nhiều năng lượng của Nga nhất hoặc các nước hỗ trợ Moscow né tránh các biện pháp trừng phạt. Một bộ phận nghị sĩ Dân chủ phản đối dự luật chủ yếu do không đồng tình với việc trao thêm thẩm quyền áp thuế cho Tổng thống, dù ủng hộ các biện pháp hỗ trợ Ukraine.

Việc Hạ viện thông qua dự luật đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 4/2024 Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật lưỡng đảng nhằm hỗ trợ Ukraine. Văn bản này đã được thúc đẩy trong hơn 1,5 năm, trong đó có vai trò của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người từng phối hợp với các nghị sĩ Dân chủ để thúc đẩy dự luật.

Theo The Hill, dự luật từng bị đình trệ trong nhiều tháng do Tổng thống Trump muốn duy trì thêm dư địa đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tháng 7 vừa qua, ông Graham thông báo đạt được tiến triển trong trao đổi với Nhà Trắng, không lâu trước khi qua đời. Sau đó, các nghị sĩ tiếp tục thúc đẩy dự luật và Thượng viện đã thông qua với 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống.

Trước cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ duy trì các biện pháp trừng phạt mạnh nhằm vào Nga, cho rằng đây không phải thời điểm giảm sức ép mà cần tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Theo The Hill, các cuộc tập kích của Ukraine đã nhằm vào một số cơ sở liên quan đến hạ tầng năng lượng và hoạt động kinh tế của Nga.

Thanh Hằng