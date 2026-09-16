Hàn Quốc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc - Trung Á lần thứ nhất

Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc - Trung Á lần thứ nhất đang diễn ra tại Seoul với sự tham dự của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và lãnh đạo 5 quốc gia Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Hội nghị tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác về kinh tế, an ninh, năng lượng, công nghệ và chuỗi cung ứng.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh kinh tế và an ninh ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ, từ chuỗi cung ứng, năng lượng đến những tiến bộ công nghệ. Ông cho rằng thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi lớn, trong đó mức độ kết nối giữa các quốc gia ngày càng gia tăng.

Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh vai trò của Con đường Tơ lụa, tuyến giao thương từng kết nối con người, công nghệ và văn hóa giữa phương Đông và phương Tây. Theo ông, những giá trị kết nối và hợp tác này vẫn có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay.

Theo chương trình, hội nghị được tổ chức với chủ đề về định hướng hợp tác và quan hệ đối tác giữa Hàn Quốc và Trung Á nhằm thúc đẩy đổi mới, thịnh vượng và kết nối. Các nhà lãnh đạo thảo luận những biện pháp tăng cường khả năng chống chịu và đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có việc kết nối các nguồn khoáng sản quan trọng của Trung Á với năng lực công nghệ của Hàn Quốc.

Hàn Quốc và các nước Trung Á cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trung và dài hạn, trong đó dự kiến thông qua Tuyên bố Seoul nhằm xác định tầm nhìn và phương hướng hợp tác giữa các bên.

Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc - Trung Á lần thứ nhất bắt đầu vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 16/9 và tiếp tục diễn ra. Sau hội nghị, dự kiến tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Trung Á, tiếp đó là tiệc chiêu đãi chính thức dành cho các nguyên thủ quốc gia cùng các khách mời trong và ngoài nước.

Trước thềm hội nghị, từ ngày 14/9, Tổng thống Lee Jae-myung đã có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước Trung Á. Sáng 16/9, ông tiếp tục hội đàm với lãnh đạo Tajikistan và Kyrgyzstan, đang thăm chính thức Hàn Quốc.

Minh Phương