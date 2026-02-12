Hạ viện Mỹ bác chính sách thuế đối với Canada của ông Trump

Hạ viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết nhằm hủy bỏ các mức thuế mà Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với hàng hóa Canada, đánh dấu một động thái hiếm hoi thách thức chính sách thương mại chủ chốt của ông chủ Nhà Trắng.

Hạ viện Mỹ bác chính sách thuế đối với Canada của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Dự luật do các nghị sĩ Dân chủ đề xuất, được thông qua với tỷ lệ 219 phiếu thuận và 211 phiếu chống, trong đó có 6 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu cùng phe Dân chủ. Tuy nhiên, động thái này chủ yếu mang tính biểu tượng, bởi mọi biện pháp nhằm đảo ngược chính sách thuế quan vẫn cần được Thượng viện thông qua và phải có chữ ký của Tổng thống Donald Trump để có hiệu lực. Ngay cả khi vượt qua được Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát, văn bản này gần như chắc chắn sẽ bị Tổng thống Donald Trump phủ quyết.

Trong khi cuộc bỏ phiếu đang diễn ra, Tổng thống Donald Trump đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, cảnh báo các nghị sĩ Cộng hòa không nên “quay lưng” với chính sách thuế quan. Ông nhấn mạnh rằng thuế quan mang lại lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia cho Mỹ, đồng thời cảnh báo bất kỳ nghị sĩ Cộng hòa nào bỏ phiếu chống lại chính sách này có thể phải đối mặt với hậu quả chính trị trong các kỳ bầu cử sắp tới.

Dù từng áp mức thuế lên tới 35% đối với một số mặt hàng Canada, chính quyền Mỹ vẫn dành nhiều ngoại lệ, đặc biệt với năng lượng và các hàng hóa tuân thủ Hiệp định Mỹ – Mexico – Canada. Ảnh: Canva.

Các mức thuế đối với Canada được áp đặt sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp kinh tế quốc gia để biện minh cho việc đánh thuế diện rộng đối với nhiều đối tác thương mại. Dù từng áp mức thuế lên tới 35% đối với một số mặt hàng Canada, chính quyền Mỹ vẫn dành nhiều ngoại lệ, đặc biệt với năng lượng và các hàng hóa tuân thủ Hiệp định Mỹ – Mexico – Canada (USMCA). Theo các số liệu hiện hành, hơn 85% kim ngạch thương mại song phương vẫn được miễn thuế theo khuôn khổ USMCA.

Tuy vậy, các mức thuế theo ngành – nhất là với ô tô, thép và nhôm đã tác động đáng kể đến Canada. Chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump cũng đang đối mặt với các thách thức pháp lý và Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sẽ xem xét tính hợp pháp của việc sử dụng quyền khẩn cấp kinh tế trong thời gian tới.

Ngọc Liên

Nguồn: CNA