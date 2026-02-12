Tổng thống Putin phê chuẩn quy chế hoạt động của Bộ Tổng tham mưu Vệ binh Quốc gia Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn quy chế hoạt động của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya), trong động thái được giới chức mô tả nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến và khả năng điều hành của lực lượng này. Thông tin được công bố ngày 11/2 trên Cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass.

Trong sắc lệnh, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh: “Nhằm nâng cao hiệu quả chiến đấu của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga, tôi quyết định phê chuẩn quy chế kèm theo về Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga”. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

Việc ban hành quy chế mới được cho là bước đi tiếp theo trong quá trình kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường năng lực chỉ huy – tham mưu của Rosgvardiya. Bộ Tổng tham mưu sẽ giữ vai trò trung tâm trong công tác hoạch định chiến lược, điều phối lực lượng, cũng như bảo đảm sự thống nhất trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Rosgvardiya được thành lập năm 2016 theo sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, trên cơ sở tái cơ cấu một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ Nga. Lực lượng này trực thuộc Tổng thống và có chức năng bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự công cộng, chống khủng bố, bảo vệ các cơ sở trọng yếu của nhà nước, cũng như hỗ trợ thực thi tình trạng khẩn cấp khi cần thiết.

Rosgvardiya được thành lập năm 2016 theo sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, trên cơ sở tái cơ cấu một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ Nga. Ảnh: Vesti-Kaliningrad.

Trong bối cảnh Nga tiếp tục điều chỉnh cấu trúc an ninh – quốc phòng, việc hoàn thiện khung pháp lý cho Bộ Tổng tham mưu Rosgvardiya được đánh giá là nhằm tăng cường tính chuyên nghiệp và khả năng phản ứng nhanh trước các thách thức an ninh. Tuy nhiên, sắc lệnh không nêu chi tiết nội dung cụ thể của quy chế mới.

Giới quan sát cho rằng động thái này phản ánh nỗ lực của Điện Kremlin trong việc củng cố hệ thống chỉ huy tập trung đối với các lực lượng an ninh nội địa, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quân sự và thực thi pháp luật. Sắc lệnh có hiệu lực ngay trong ngày 11/2, đánh dấu việc quy chế mới chính thức được áp dụng.

Ngọc Liên

Nguồn: Tass