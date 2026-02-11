Ấn tượng chương trình “Xuân Quê hương-Bính Ngọ 2026” lần đầu tiên ở Ireland

Giữa mùa Đông Ireland, có một khoảnh khắc khiến nhiều người Việt chợt thấy lòng mình ấm lại. Đó là khi mùi bánh chưng, tiếng trống rộn ràng, tà áo dài tha thướt và những câu chúc đầu năm vang lên trong chương trình “Xuân Quê hương-Bính Ngọ 2026” – lần đầu tiên được tổ chức tại Ireland.

Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình “Xuân Quê hương-Bính Ngọ 2026” – lần đầu tiên được tổ chức tại Ireland. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Với hơn 300 kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây, sự kiện không chỉ là một cái Tết đến sớm, mà còn là lời khẳng định giản dị nhưng sâu sắc: Dù ở đâu, người Việt vẫn luôn tìm cách trở về với cội nguồn.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Ireland Phạm Toàn Thắng nhấn mạnh “Xuân Quê hương-Bính Ngọ 2026” là hoạt động đầu tiên của Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland kể từ khi chính thức thành lập.

Chương trình là dịp gặp gỡ, giao lưu của bà con kiều bào, mang đến không khí đoàn viên, gắn bó cho cộng đồng người Việt xa quê trong những ngày đầu xuân mới, góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống,

Nhưng để mùa Xuân ấy thực sự trọn vẹn, không thể thiếu sự chung tay của cộng đồng – trong đó có Hội Sinh viên Việt Nam tại Ireland, vừa bước vào nhiệm kỳ đầu tiên sau khi được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam công nhận chính thức.

Từ hậu cần, biểu diễn văn nghệ cho đến dẫn chương trình, sinh viên Việt đã góp mặt ở hầu hết các khâu tổ chức.

Với Nguyễn Thanh Liêm, sinh viên ngành Kinh doanh Quốc tế, Trường Dublin Business School, Trưởng Ban Đối ngoại Hội Sinh viên Việt Nam tại Ireland, đó không chỉ là một vinh dự, mà còn là trách nhiệm tự nhiên của người trẻ khi được trao cơ hội đóng góp cho cộng đồng.

“Đối với cá nhân tôi và tập thể Hội Sinh viên, đây là một niềm tự hào khi được góp sức để bà con người Việt tại Ireland có một cái Tết ấm cúng, đúng nghĩa sum vầy dù xa quê, thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam, cũng như phát huy tinh thần ‘Khi cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên’,” sinh viên Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ.

Từ những trải nghiệm trước đó, đặc biệt là tại sự kiện đón Tết Âm lịch do Hội đồng thành phố Dublin tổ chức, Liêm nhận ra rằng văn hóa Việt Nam có nét đặc trưng rất riêng khi đứng cạnh các nền văn hóa châu Á khác. Sự nhiệt tình, tinh thần tập thể và hình ảnh tiêu biểu của Việt Nam như tà áo dài luôn để lại ấn tượng mạnh.

Chính từ những khoảnh khắc đó, người trẻ Việt ở nước ngoài bắt đầu nhìn rõ hơn vai trò của mình. Không chỉ là người học tập, làm việc ở một quốc gia khác, mà còn là người giữ gìn bản sắc, người kể câu chuyện Việt Nam với thế giới.

Năm 2026 đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ireland (5/4/1996). Trong bối cảnh đó, vai trò của sinh viên không còn giới hạn trong phạm vi cộng đồng nhỏ. Theo Liêm, ngoại giao không chỉ diễn ra ở bàn đàm phán, mà còn trong từng hoạt động văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân.

Ireland là vùng đất thu hút nhân tài trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Với người trẻ Việt, đây không chỉ là nơi tiếp nhận tri thức, mà còn là môi trường để học hỏi cách một quốc gia nhỏ xây dựng năng lực cạnh tranh toàn cầu.

“Tôi thấy quá trình phát triển của Việt Nam và Ireland có rất nhiều điểm tương đồng và sinh viên Việt Nam có thể học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ Ireland để đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước,” Liêm chia sẻ./.

Theo TTXVN