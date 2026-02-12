Chủ tịch Ủy ban châu Âu cảnh báo nguy cơ tụt hậu, kêu gọi cải cách mạnh mẽ

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của khối, trong bối cảnh môi trường toàn cầu ngày càng bất ổn và cạnh tranh chiến lược gia tăng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Thierry Monasse.

Phát biểu trước các đại sứ EU trong một cuộc họp kín ngày 11/2 , Chủ tịch Ursula von der Leyen nhấn mạnh nhu cầu đơn giản hóa các quy định đối với doanh nghiệp đang hoạt động tại châu Âu, cho rằng các thủ tục rườm rà và chi phí năng lượng cao đang trở thành rào cản lớn đối với tăng trưởng. Theo bà, để bắt kịp Mỹ và Trung Quốc – những nền kinh tế vận hành theo mô hình “một hệ thống tài chính, một trung tâm tài chính”, EU cần giảm tình trạng phân mảnh trong thị trường vốn.

Bà Ursula von der Leyen chỉ ra rằng hiện có hơn 300 sàn giao dịch trong toàn khối và 27 hệ thống giám sát tài chính riêng rẽ, gọi đây là tình trạng “phân mảnh ở mức cực đoan”. Mục tiêu của sáng kiến Liên minh Tiết kiệm và Đầu tư là xây dựng một thị trường vốn chung, sâu rộng và thanh khoản cao, qua đó huy động hiệu quả nguồn lực nội khối cho đầu tư và đổi mới.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng dự kiến đề xuất tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở Bỉ vào tháng 3 tới một lộ trình chung cho thị trường đơn nhất đến năm 2028. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều nước thành viên thúc giục Brussels tập trung mạnh mẽ hơn vào tăng trưởng kinh tế, giữa lúc cạnh tranh địa chính trị và áp lực bảo hộ gia tăng.

Nhiều nước thành viên thúc giục EU tập trung mạnh mẽ hơn vào tăng trưởng kinh tế, giữa lúc cạnh tranh địa chính trị và áp lực bảo hộ gia tăng. Ảnh: Dreamstime.

Trước đó, trong thư gửi lãnh đạo các quốc gia thành viên hồi đầu tháng 1, bà Ursula von der Leyen cảnh báo EU đang tụt lại trong một thế giới ngày càng bị chi phối bởi “quyền lực thô”, cạnh tranh chiến lược và sự phụ thuộc mang tính vũ khí hóa. Theo bà, nâng cao năng lực cạnh tranh là chìa khóa để củng cố tính tự chủ chiến lược của châu Âu.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa triệu tập các nguyên thủ và thủ tướng EU tham dự cuộc họp không chính thức ngày hôm nay 12/2 tại Bỉ, với trọng tâm là tăng cường hội nhập thị trường đơn nhất và tận dụng quy mô kinh tế của khối. Ông António Costa nhấn mạnh EU cần duy trì lập trường bình tĩnh và mang tính xây dựng trong quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, song thừa nhận mối quan hệ Brussels–Washington không hoàn toàn cân bằng.

Trong khi đó, Đức đang thúc đẩy mạnh mẽ việc cắt giảm quy định nếu EU muốn tiến tới thị trường chung thực chất hơn. Berlin cho rằng việc dỡ bỏ các rào cản thương mại nội khối đòi hỏi những bước đi cụ thể, táo bạo và thậm chí khó chấp nhận, bao gồm cả việc các quốc gia tự nguyện hạn chế một số thẩm quyền vì lợi ích chung của toàn khối.

Ngọc Liên

