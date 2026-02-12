Nghị viện châu Âu thông qua khoản vay hơn 106 tỷ USD hỗ trợ Ukraine

Nghị viện châu Âu (EP) vừa chính thức thông qua khoản vay trị giá 90 tỷ euro (tương đương 106,8 tỷ USD) dành cho Ukraine, trong bối cảnh xung đột với Nga đã bước sang năm thứ tư và Kiev đang đối mặt với áp lực tài chính nghiêm trọng.

Nghị viện châu Âu (EP) đã chính thức thông qua khoản vay trị giá 90 tỷ euro (tương đương 106,8 tỷ USD) dành cho Ukraine. Ảnh: AP

Gói hỗ trợ này được trích từ ngân sách chung của Liên minh châu Âu (EU) và đã nhận được sự ủng hộ áp đảo của các nghị sĩ EP với 458 phiếu thuận và 140 phiếu chống. Khoản vay được xem là “phao cứu sinh” quan trọng đối với chính quyền Ukraine, vốn đang cạn kiệt nguồn lực để duy trì hoạt động ngân sách và củng cố năng lực phòng vệ.

Theo kế hoạch, Ukraine có thể sử dụng khoảng 60 tỷ euro để mua sắm vũ khí và tăng cường năng lực quốc phòng. Phần còn lại sẽ được phân bổ nhằm hỗ trợ ngân sách nhà nước, duy trì các dịch vụ thiết yếu và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô trong giai đoạn 2026–2027. Ước tính, khoản vay này sẽ đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine trong hai năm tới.

Đáng chú ý, EU nêu rõ Ukraine chỉ phải hoàn trả khoản vay khi “nhận được tiền bồi thường từ Moskva”. Trong khi đó, khối này sẽ chi trả toàn bộ lãi suất, dự kiến khoảng 3 tỷ euro mỗi năm thông qua ngân sách chung của EU.

Tuần trước, các quốc gia thành viên EU đã đạt được thỏa thuận về các điều kiện cụ thể của khoản vay, mở đường cho việc giải ngân trong thời gian tới. Ủy ban châu Âu (EC) hiện đang thúc đẩy kế hoạch giải ngân đợt đầu tiên vào tháng 4 năm nay.

Động thái mới của EU diễn ra sau khi những kế hoạch trước đó nhằm khai thác tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga để tài trợ cho Ukraine không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Anh cũng tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey ngày 11/2 cho biết London cam kết đóng góp 150 triệu bảng Anh (khoảng 205 triệu USD) cho sáng kiến Danh mục Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).

PURL được thành lập vào mùa hè năm ngoái nhằm duy trì dòng vũ khí do Mỹ sản xuất cung cấp cho Ukraine, trong bối cảnh viện trợ quân sự mới từ Washington từng bị đình trệ. Sáng kiến này cho phép các đồng minh tài trợ cho việc mua các hệ thống phòng không của Mỹ và những trang thiết bị quân sự thiết yếu khác cho Kiev.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, AP