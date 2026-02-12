Mỹ - Nga bắt đầu thảo luận về phiên bản cập nhật của hiệp ước New START

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance vừa xác nhận, Mỹ đang tiếp tục các cuộc đàm phán với Nga về một phiên bản cập nhật của hiệp ước New START. Thỏa thuận kiểm soát vũ khí chiến lược này chính thức hết hiệu lực vào ngày 5/2 sau khi không đạt được việc gia hạn chính thức.

Phó Tổng thống J.D.Vance xác nhận Mỹ đang đàm phán phiên bản cập nhật của hiệp ước START với Nga. Ảnh: Trend Research.

Phát biểu với các phóng viên hôm 11/2 tại Azerbaijan, ông Vance cho biết các cuộc trao đổi về không phổ biến vũ khí hạt nhân vẫn đang diễn ra và hiệp ước sẽ có những thay đổi so với phiên bản trước. Ông nói: “Nó sẽ thay đổi so với trước đây và đó là một phần của quá trình đàm phán mà chúng tôi đang tiến hành với phía Nga”.

Ông Vance nhấn mạnh rằng ngăn chặn sự lan rộng của vũ khí hạt nhân vẫn là ưu tiên cốt lõi của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời cho rằng việc thêm nhiều quốc gia trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân là “điều tồi tệ nhất có thể xảy ra” đối với người dân Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Ảnh: Getty.

Xác nhận của ông Vance được đưa ra sau khi hãng tin Axios tuần trước đưa tin rằng các quan chức Mỹ và Nga đã thảo luận về hiệp ước này bên lề các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến Ukraine tại Abu Dhabi.

Một quan chức Mỹ thông tin với hãng tin này rằng hai bên đã nhất trí “hành động một cách thiện chí” và bắt đầu thảo luận về việc cập nhật thỏa thuận, trong đó một số nguồn tin cho biết có khả năng tạm thời tuân thủ các điều khoản của hiệp ước trong vòng sáu tháng.

Được ký năm 2010, Hiệp ước New START đặt ra các mức trần đối với số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược và bệ phóng có thể triển khai, đồng thời thiết lập các cơ chế giám sát đối với kho vũ khí của cả Nga và Mỹ. Hiệp ước ban đầu dự kiến hết hiệu lực vào năm 2021 nhưng đã được gia hạn thêm 5 năm vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, Moscow đã đình chỉ các cơ chế xác minh của hiệp ước vào năm 2023, viện dẫn các cuộc tấn công của Ukraine ảnh hưởng tới năng lực răn đe hạt nhân của Nga và cáo buộc phương Tây có liên quan trực tiếp.

Hiệp ước New START giữa Mỹ và Nga đã hết hạn vào hôm 5/2 Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/AP.

Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất gia hạn hiệp ước thêm một năm, với điều kiện Washington có động thái tương ứng, song sáng kiến này “vẫn chưa nhận được phản hồi” từ Mỹ.

Moscow nhiều lần cảnh báo về những rủi ro nếu hiệp ước không còn hiệu lực. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, người đã ký hiệp ước ban đầu, cho rằng “thế giới có thể bước vào một giai đoạn bất định nguy hiểm mới” nếu thỏa thuận hết hạn, đồng thời dự báo nhóm các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên toàn cầu có khả năng sẽ mở rộng.

Thúy Hà

Nguồn: RT