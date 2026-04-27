Hà Long phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Sau sáp nhập, cùng với duy trì nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát huy lợi thế giao thông thuận lợi, xã Hà Long đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, coi đây là lĩnh vực chủ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.

Công nhân Công ty TNHH may Hà Long, thôn Bắc Sơn, xã Hà Long trong ca sản xuất.

Với mục tiêu đạt chuẩn NTM trong năm 2026, hạ tầng giao thông xã Hà Long được đầu tư, nâng cấp. Qua đó, đã góp phần tạo điều kiện thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển công nghiệp, ngành nghề nông thôn. Đến nay, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã chiếm gần 40% cơ cấu kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 65 triệu đồng/năm. Toàn xã hiện có trên 800 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX hoạt động trên các lĩnh vực như sản xuất vật liệu xây dựng, sơ chế nông sản, cơ khí, mộc dân dụng.... Trong quá trình sản xuất, các doanh nghiệp đã mạnh dạn mở rộng quy mô, đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất hiện đại nhằm tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Trong đó, một số doanh nghiệp đã tạo được uy tín trên thị trường, như: Công ty TNHH Bắc Giang, Công ty TNHH Thương mại Lựu Sướng, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Trường Phát... Các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp không chỉ tạo việc làm cho gần 10.000 lao động trong và ngoài xã mà còn góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Để thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, hằng năm, xã Hà Long đã tập trung thực hiện các giải pháp như: tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đặc biệt là khâu giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ hộ sản xuất, làm nghề tiểu thủ công nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; phối hợp ngành chuyên môn đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động. Đồng thời, vận động các cơ sở, hộ dân phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để tập trung phát triển các sản phẩm có thế mạnh; đẩy nhanh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chế biến nông nghiệp, gắn sản xuất công nghiệp với nông nghiệp, với XDNTM và bảo vệ môi trường; phát triển các làng nghề truyền thống và hình thành cơ sở sản xuất ngành nghề mới; tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động... Nhờ đó, hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã ngày càng phát triển.

Ông Vũ Văn Thiệp, Giám đốc Công ty TNHH may Hà Long, thôn Bắc Sơn, xã Hà Long, cho biết: "Doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu. Để duy trì và mở rộng sản xuất, công ty được xã hỗ trợ các thủ tục vay vốn ưu đãi; tạo điều kiện hỗ trợ về thủ tục hành chính. Những năm gần đây, địa phương quan tâm mở rộng đường giao thông nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn. Hiện công ty đang tạo việc làm cho gần 100 lao động với thu nhập từ 8 triệu đồng/người/tháng trở lên. Từ những lợi thế đó, chúng tôi đang tiếp tục phát triển, mở rộng đầu tư nhà xưởng, máy móc, mở rộng thị trường và nhận được nhiều đơn hàng, đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân".

Bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã vẫn còn nhiều hạn chế như: số lượng quy mô sản xuất lớn chưa nhiều, chủ yếu là quy mô sản xuất nhỏ, các cơ sở thiếu vốn đầu tư, trình độ quản lý và tay nghề lao động chưa cao, mặt bằng sản xuất chưa tập trung, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường; việc tiêu thụ sản phẩm chưa bền vững...

Ông Mai Nhữ Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Hà Long, cho biết: “Cấp ủy, chính quyền xã cam kết sẽ đồng hành cùng Nhân dân, cùng các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật về thủ tục hành chính, tiếp cận các chính sách hỗ trợ, đào tạo nghề, khuyến công. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án tại địa phương”.

Để đẩy mạnh phát triển các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhanh và bền vững, xã Hà Long tiếp tục tuyên truyền, vận động các công ty, doanh nghiệp bảo đảm an toàn trong sản xuất; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng tại các cụm công nghiệp đã được quy hoạch; tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện các công trình giao thông trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy liên kết sản xuất, giao thương. Đồng thời, thu hút các thành phần kinh tế liên kết với doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất đầu tư công nghệ tiên tiến, mở rộng quy mô sản xuất gắn với thực hiện tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường. Xã phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 10,5%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 60% cơ cấu kinh tế.

Bài và ảnh: Lương Khánh