Gương sáng người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Nhờ sự năng động, nhạy bén trong phát triển kinh tế, ông Nguyễn Văn Nghi, ở thôn Quản Xá, xã Thiệu Quang đã xây dựng thành công cơ sở sản xuất giấy ăn, giấy vệ sinh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những năm qua, ông luôn là tấm gương sáng trong phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi của địa phương.

Cơ sở sản xuất giấy của gia đình ông Nguyễn Văn Nghi (bên trái). Ảnh: Thanh Huê

Trước đây, kinh tế gia đình ông Nghi chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Do hiệu quả kinh tế thấp, thu nhập bấp bênh nên ông luôn trăn trở tìm hướng đi mới để nâng cao đời sống gia đình. Nhận thấy nhu cầu sử dụng các sản phẩm giấy tiêu dùng ngày càng lớn, năm 2007, ông quyết định đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giấy ăn, giấy vệ sinh. Để hiện thực hóa ý tưởng của mình, ông mạnh dạn vay vốn từ ngân hàng và người thân gần 1 tỷ đồng để mua đất, san lấp mặt bằng rộng 400m2, xây dựng nhà xưởng và đầu tư máy móc sản xuất. Những ngày đầu khởi nghiệp, cơ sở gặp không ít khó khăn do thiếu kinh nghiệm quản lý, sản xuất và đặc biệt là thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa ổn định. Không nản chí, ông Nghi cùng vợ trực tiếp mang sản phẩm đến các cửa hàng, đại lý để giới thiệu, quảng bá và tìm kiếm đối tác. Với phương châm lấy chất lượng làm uy tín, từng sản phẩm được ông chú trọng từ khâu nguyên liệu đến quy trình sản xuất. Chính sự kiên trì, tâm huyết ấy đã giúp sản phẩm của cơ sở từng bước khẳng định được chỗ đứng trên thị trường, được người tiêu dùng tin tưởng và nhiều đại lý lựa chọn hợp tác lâu dài.

Từ quy mô nhỏ với chỉ 5 lao động ban đầu, cơ sở sản xuất của gia đình ông ngày càng phát triển. Năm 2022, nhận thấy nhu cầu thị trường tiếp tục tăng cao, ông quyết định đầu tư hơn 2 tỷ đồng để mở rộng nhà xưởng, nâng cấp dây chuyền sản xuất. Hiện nay, cơ sở có 4 máy sản xuất gồm 2 máy sản xuất giấy vệ sinh, 2 máy sản xuất giấy ăn. Đồng thời, ông còn đầu tư xe ô tô vận chuyển hàng hóa nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và các đối tác.

Nhờ đầu tư đúng hướng, hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng ổn định và phát triển. Hiện nay, mỗi tháng cơ sở sản xuất hàng trăm bịch giấy ăn, giấy vệ sinh cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận đạt trên 500 triệu đồng/năm.

Điều đáng quý ở ông Nguyễn Văn Nghi không chỉ là ý chí vượt khó vươn lên phát triển kinh tế mà còn ở tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Trong quá trình sản xuất, ông luôn ưu tiên tuyển dụng lao động là người thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách tại địa phương. Hiện cơ sở đang tạo việc làm thường xuyên cho 13 lao động với mức thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh việc phát triển sản xuất, ông Nguyễn Văn Nghi còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo, từ thiện do địa phương phát động. Ông đã ủng hộ 200 triệu đồng để bê tông hóa, mở rộng đường giao thông nông thôn, góp phần cùng địa phương hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, ông còn tạo điều kiện cho nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không tính lãi để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Hằng năm, ông dành hàng chục triệu đồng để thực hiện các hoạt động thiện nguyện như tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, người cao tuổi neo đơn và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Những việc làm thiết thực ấy đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương.

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Nghi cho biết: “Tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát triển thương hiệu sản phẩm, bảo đảm chất lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Đồng thời, đầu tư mở rộng thêm nhà xưởng, bổ sung máy móc hiện đại nhằm nâng cao năng suất, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương”.

Ông Quản Văn Bằng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thiệu Quang, cho biết: “Ông Nguyễn Văn Nghi là hội viên người cao tuổi gương mẫu, luôn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tích cực đóng góp xây dựng quê hương. Ông thực sự là tấm gương sáng để hội viên người cao tuổi và Nhân dân học tập, noi theo”.

Thanh Huê