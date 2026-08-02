Những bác sĩ trẻ “về ngược”

Ngày càng có nhiều bác sĩ trẻ sau khi tốt nghiệp ra trường đã lựa chọn trở về quê hương công tác. Họ từ bỏ những cơ hội thuận lợi ở những tuyến bệnh viện lớn, nơi có môi trường làm việc tốt hơn để trở về khoác lên mình chiếc áo blouse trắng nơi vùng cao, mang theo nhiệt huyết và khát vọng cống hiến cho quê hương, dân bản.

Bác sĩ Hà Văn Đạt thăm, khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát.

Trở về quê hương...

Năm 2025, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ trẻ Lê Thảo Huyền có nhiều cơ hội làm việc tại các bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh. Nhưng bác sĩ Huyền lại quyết định trở về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh. Đó là quyết định sau nhiều trăn trở khi thấy quê hương còn thiếu bác sĩ, nhiều người dân phải vượt hàng chục cây số xuống tỉnh điều trị. “Có lúc tôi cũng phân vân, nhưng nghĩ đến việc ở quê còn thiếu bác sĩ, tôi thấy mình nên trở về. Ở đây, bệnh nhân không chỉ là người bệnh mà nhiều khi là bà con, là người quen. Làm nghề trong cảm giác ấy, ý nghĩa hơn rất nhiều”, bác sĩ Huyền chia sẻ.

Cùng chung lựa chọn ấy là bác sĩ Vũ Thị Thu, sinh năm 2000, tốt nghiệp Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa. Trong khi nhiều bạn bè tìm cơ hội ở các bệnh viện lớn, bác sĩ Thu quyết định trở về Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy để công tác. “Sau nhiều năm học xa nhà, tôi mong muốn được làm việc gần gia đình, vừa chăm sóc bố mẹ, vừa được cống hiến cho quê hương”, nữ bác sĩ trẻ tâm sự.

Ở nhiều địa phương miền núi Thanh Hóa, ngày càng có thêm những bác sĩ trẻ sau khi tốt nghiệp quyết định gắn bó với quê hương. Tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, bác sĩ Hà Văn Đạt, xã Pù Nhi, tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Thái Bình, cũng chọn trở về vùng biên thay vì tìm cơ hội ở thành phố. Với anh, được chăm sóc sức khỏe cho chính đồng bào nơi mình sinh ra là niềm tự hào của người thầy thuốc. “Gia đình luôn ủng hộ quyết định của tôi. Tôi mong sẽ có thêm nhiều bạn trẻ là con em địa phương học ngành y trở về phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân”, bác sĩ Đạt chia sẻ.

Để người trẻ yên tâm ở lại

Để giải bài toán thiếu nhân lực y tế miền núi, nhiều năm qua Thanh Hóa đã triển khai nhiều chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập vùng khó khăn. Với mức hỗ trợ từ 200 đến 400 triệu đồng, cùng nhiều chính sách hỗ trợ trong thời gian đầu nhận công tác, đây là động lực quan trọng để nhiều bác sĩ trẻ mạnh dạn lựa chọn trở về quê hương. Bác sĩ Vũ Thị Thu cho biết, chị được hưởng đầy đủ chính sách thu hút của tỉnh. Tuy nhiên, điều giữ chân chị không chỉ là khoản hỗ trợ ban đầu mà còn là cơ hội được rèn luyện chuyên môn. Không chỉ là bác sĩ trẻ, Vũ Thị Thu còn được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031. Chị mong muốn trở thành cầu nối phản ánh tâm tư của đội ngũ y tế cơ sở và người dân, góp phần hoàn thiện các chính sách chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Sau sáp nhập, Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh có 103 cán bộ, viên chức, trong đó chỉ có 27 bác sĩ. Bệnh viện được giao 180 giường bệnh nhưng thường xuyên phải kê trên 200 giường để đáp ứng nhu cầu điều trị. Được biết, trong 2 năm gần đây Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh tuyển dụng được 9 viên chức, trong đó có 4 bác sĩ. Tuy nhiên, tình trạng bác sĩ chuyển công tác vẫn diễn ra. Vì vậy, bên cạnh chính sách thu hút, rõ ràng tại các bệnh viện ở địa bàn miền núi cần được quan tâm đầu tư trang thiết bị, mở rộng dịch vụ kỹ thuật, cải thiện thu nhập và có cơ chế tài chính phù hợp mới có thể giữ chân đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn yên tâm gắn bó.

Theo bác sĩ Hồ Văn Trọng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, điều các bệnh viện vùng biên kỳ vọng nhất là sẽ có thêm nhiều bác sĩ trẻ là con em địa phương trở về công tác. Lớp bác sĩ trẻ không chỉ mang theo kiến thức mới mà còn am hiểu phong tục, ngôn ngữ, tập quán của đồng bào, tạo được sự tin cậy trong quá trình khám, chữa bệnh. Mỗi bác sĩ trẻ trở về là thêm một nguồn lực để nâng cao chất lượng y tế cơ sở.

“Cơ hội cống hiến và khẳng định bản thân không chỉ có ở các thành phố lớn. Dù ở bất cứ đâu, chỉ cần có tâm huyết, năng lực và tinh thần trách nhiệm, quê hương luôn mở rộng vòng tay và trao cho người trẻ những cơ hội lớn để tỏa sáng”, bác sĩ Vũ Thị Thu chia sẻ. Đó cũng là suy nghĩ của nhiều bác sĩ trẻ đang chọn trở về với miền núi Thanh Hóa để công tác. Họ mang theo không chỉ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn là khát vọng cống hiến, góp phần để những bản làng vùng cao có thêm những thầy thuốc tận tâm chăm sóc tốt sức khỏe Nhân dân ngay từ tuyến cơ sở.

Bài và ảnh: Đình Giang