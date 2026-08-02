Sức trẻ trên cương vị mới

Sau sắp xếp, sáp nhập thôn và tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, các vị trí chủ chốt như bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn do người trẻ đảm nhiệm đã nhanh chóng bắt nhịp nhiệm vụ, lan tỏa luồng sinh khí mới ở cơ sở.

Bí thư Chi bộ thôn Đạt Tài Nguyễn Thị Thủy cùng trưởng thôn Trương Công Minh gặp gỡ, nắm bắt tình hình sản xuất tại cơ sở nghề mộc truyền thống trên địa bàn. Ảnh: Việt Hương

Sau khi hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, tại thôn Đạt Tài, xã Hoằng Hóa đã tin tưởng, phân công những cán bộ trẻ có trình độ, kinh nghiệm đảm nhận các vị trí quan trọng của thôn. Chị Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1988), tốt nghiệp chuyên ngành kế toán đảm nhận chức vụ bí thư chi bộ; anh Trương Công Minh (sinh năm 1990), tốt nghiệp chuyên ngành luật, đảm nhiệm chức vụ phó bí thư chi bộ, trưởng thôn... Họ không phải những cái tên xa lạ, mà là những người đã đi lên từ chính phong trào của thôn, của xã cũ, hiểu từng ngõ xóm, quen từng nếp sinh hoạt của người dân.

Vinh dự, trách nhiệm được phân công vị trí công tác mới, song trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ, giữa một địa bàn vừa sáp nhập từ 3 thôn, với hơn 2.600 nhân khẩu, họ cũng không tránh khỏi những lúng túng. Sự khác biệt trong nếp sinh hoạt, cách làm, thậm chí cả cách nhìn nhận vấn đề giữa các khu dân cư cũng khiến công việc thêm phần thử thách. Trong hoàn cảnh ấy, các tố chất của cán bộ trẻ dám nghĩ dám làm cũng dần được bộc lộ. Chi bộ thôn Đạt Tài có hơn 100 đảng viên, trong đó có nhiều đảng viên cao tuổi đời, nhiều tuổi Đảng. Không khí của những buổi sinh hoạt chi bộ bước đầu có những đổi thay với cách điều hành linh hoạt.

Bí thư Chi bộ thôn Đạt Tài Nguyễn Thị Thủy, cho biết: “Để chủ động bắt nhịp với công việc, chúng tôi nắm bắt tình hình khu dân cư, tranh thủ ý kiến của các đảng viên có kinh nghiệm trong chi bộ, những người có uy tín trong khu dân cư, bám sát địa bàn, triển khai các nhiệm vụ. Đặc biệt, chúng tôi không làm việc một mình mà vận dụng sức mạnh đại đoàn kết của tập thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng chung sức, chung lòng, tiếp tục phấn đấu XDNTM, phát triển kinh tế, phát huy giá trị làng nghề truyền thống của quê hương".

Thôn Bái Trại, xã Yên Định sáp nhập từ 2 thôn cũ là Bái Trại và Bái Trại 1, quy mô dân số tăng lên hơn 3.500 nhân khẩu. Trong số 3 vị trí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, thì có 2 vị trí do cán bộ thuộc thế hệ 9X đảm nhận.

Chị Đặng Thị Hoan (sinh năm 1991), Bí thư Chi bộ thôn Bái Trại, chia sẻ: “Khi được phân công đảm nhiệm vai trò mới sau sáp nhập, tôi có nhiều cảm xúc đan xen, vừa vinh dự, vừa thấy áp lực vì địa bàn rộng, dân cư đông, khối lượng công việc ở thôn tăng lên rất nhiều. Để bắt nhịp được với công việc mới, tôi cùng cấp ủy, chi bộ chủ động ổn định tổ chức ở cơ sở, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí rõ người, rõ việc, bám sát địa bàn để không bị gián đoạn các công việc. Người trẻ làm việc với nhau bằng sự thẳng thắn, nhanh gọn và hiệu quả, ít câu nệ hình thức. Khi họp thì đúng chức danh, nhưng khi làm việc thì ai cũng vì công việc, không phân biệt vị trí, vai trò, tinh thần thoải mái nên hiệu quả công việc nhanh hơn”.

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tiếp tục sắp xếp thôn, tổ dân phố là một cuộc đổi mới mạnh mẽ trong tổ chức bộ máy. Tỉnh ta đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, giảm từ 4.351 xuống còn 1.933 đơn vị. Cùng với tinh gọn đầu mối, các địa phương chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ Nhân dân. Và để vận hành hiệu quả bộ máy của thôn sau sáp nhập, hai yếu tố then chốt vẫn là sự đoàn kết trong Đảng và đồng thuận trong Nhân dân.

Thực tế tại xã Yên Định cho thấy, khi hai “trụ cột” này được củng cố, các chủ trương lớn nhanh chóng đi vào cuộc sống. Sau sắp xếp, số lượng thôn trên địa bàn xã giảm từ 24 xuống còn 12 đơn vị. Để tạo sự thống nhất ngay từ đầu, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức lấy ý kiến nhân sự cấp ủy, chi bộ đến toàn thể đảng viên. Cách làm bài bản, dân chủ này không chỉ giúp lựa chọn đúng người, mà còn tạo nền tảng đồng thuận vững chắc trong nội bộ. Kết quả sau sắp xếp cho thấy, trong số cấp ủy viên của 12 chi bộ thôn, có 18 đồng chí trình độ đại học, sau đại học; 13 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị... Đáng chú ý, lực lượng cán bộ trẻ chiếm tỷ lệ khá lớn với 15/43 đồng chí dưới 40 tuổi.

Theo bà Lê Thị Kim Oanh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Yên Định, địa phương xác định rõ quan điểm gắn đổi mới, chuẩn hóa, trẻ hóa đội ngũ với nâng cao chất lượng cán bộ ở cơ sở. Đặc biệt, xã đã huy động được nguồn cán bộ trẻ từ những cán bộ hợp đồng của huyện cũ, giáo viên hợp đồng, cán bộ bán chuyên trách... để bổ sung cho các thôn sau sáp nhập. Sau 1 tháng đi vào vận hành cho thấy, lựa chọn này đang dần phát huy hiệu quả. Đội ngũ cán bộ thôn trên địa bàn đã nhanh chóng bắt nhịp công việc, bám sát địa bàn, gần dân, sát dân, chủ động đảm nhận những nhiệm vụ mới. Từ những chuyển động ban đầu ấy, xã Yên Định sẽ có những thuận lợi nhất định trong việc xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Việt Hương