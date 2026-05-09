Góp sức dựng cầu qua suối Yên

Sau mỗi mùa mưa lũ, cây cầu luồng bắc qua suối Yên, đoạn qua xã Mường Mìn lại bị dòng nước lũ cuốn trôi, để lại cảnh chia cắt và nỗi lo thường trực của người dân. Không chờ đợi, năm nay bà con lại cùng nhau góp công, góp của dựng lại cây cầu mới, gửi gắm niềm mong mỏi về một lối đi an toàn, bớt nhọc nhằn giữa vùng cao còn nhiều khó khăn.

Bà con bản Chiềng, xã Mường Mìn dựng cầu qua suối Yên.

Những ngày đầu tháng 5, tại khu vực qua suối Yên, không khí bà con góp công, góp sức làm cầu trở nên rộn ràng. Người chở cát đá, người cưa gỗ, người đào móng dựng trụ... Từ sáng sớm đến chiều muộn, âm thanh máy trộn bê tông, tiếng gọi nhau í ới vang vọng giữa núi rừng.

Nếu như những năm trước, người dân chỉ dựng cầu tạm bằng luồng thì năm nay, nhờ nguồn xã hội hóa từ con em đi làm ăn xa, các nhà tài trợ cùng sự đóng góp của bà con dân bản, cây cầu mới được dựng lên kiên cố hơn, với trụ bê tông và mặt cầu lát gỗ. Sau nhiều ngày thi công, cây cầu đã dần thành hình.

Dù chưa thể kiên cố như cầu bê tông cốt thép do Nhà nước đầu tư nhưng với người dân nơi đây, đó là thành quả của sự đồng lòng và cũng là niềm hy vọng để bà con bớt cảnh chênh vênh mỗi mùa mưa lũ.

Ông Lương Văn Thịu, Trưởng bản Luốc Làu, cho biết: Những năm trước, bà con chỉ có thể chung tay làm cầu luồng tạm. Hễ mưa lớn kéo dài là mọi người lại lo mất cầu, bị chia cắt. Có thời điểm, muốn sang bên kia suối sản xuất, người dân phải đi xuồng hoặc bám cáp tời vượt dòng nước xiết, rất nguy hiểm.

"Khổ nhất là lúc thu hoạch lúa hoặc khi trong bản có người qua đời. Khu nghĩa trang nằm bên kia suối nên việc vận chuyển nông sản hay đưa người mất sang nghĩa trang đều rất vất vả”, ông Thịu nói.

Năm nay, từ nguồn đóng góp gần 100 triệu đồng cùng ngày công của người dân, cây cầu dài 16m, rộng hơn 2m với trụ bê tông và mặt cầu lát gỗ đã dần hoàn thiện. Mùa gặt sắp tới, việc vận chuyển nông sản của bà con bản Luốc Làu sẽ đỡ vất vả hơn.

Câu chuyện dựng cầu qua suối Yên cũng diễn ra rôm rả, tất bật ở bản Chiềng. Ông Phạm Bá Hoàng, trưởng bản cho biết: phía bên kia suối Yên, bản có gần 15ha đất lúa nước cùng khu nghĩa trang chung của bản. Vì vậy, cây cầu không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn gắn với đời sống thường ngày của người dân.

Cây cầu qua suối Yên ở bản Chiềng.

Điều đáng quý trong lần dựng cầu này là tinh thần đoàn kết của bà con. Hộ có điều kiện thì góp tiền nhiều hơn một chút, hộ khó khăn thì góp thêm ngày công. Nhiều người đi làm ăn xa, nghe tin bản làm cầu cũng gửi tiền về hỗ trợ.

“Bà con ai cũng mong có cây cầu chắc chắn hơn để qua mỗi mùa lũ vẫn đi lại an toàn. Dù cây cầu chưa thể bền vững lâu dài như cầu bê tông cốt thép, nhưng ít nhất cũng giúp việc qua lại của người dân đỡ nguy hiểm hơn”, trưởng bản Chiềng chia sẻ.

Xã Mường Mìn là địa bàn miền núi, địa hình chia cắt mạnh bởi hệ thống sông, suối. Vào mùa mưa, khu vực thường xuất hiện lũ ống, lũ quét, gây ảnh hưởng lớn đến giao thông và đời sống người dân. Nhiều công trình dân sinh xuống cấp hoặc hư hỏng sau mưa lũ.

Không chỉ phục vụ khu sản xuất và khu nghĩa trang, tuyến đường qua suối Yên còn kết nối với khu tái định cư Pom Dụng đang được xây dựng. Trong thời gian tới, một số hộ dân sẽ được bố trí sang đây sinh sống, khiến nhu cầu đi lại qua bên kia suối càng trở nên cấp thiết.

Bà con bản Luốc Làu chung tay dựng cầu.

Ông Ngân Văn Hanh, Chủ tịch UBND xã Mường Mìn, cho biết, việc đầu tư một cây cầu kiên cố qua suối Yên là mong mỏi từ lâu của người dân bản Chiềng và bản Luốc Làu. Tuy nhiên, do nguồn lực địa phương còn hạn chế nên trước mắt bà con vẫn phải dựng cầu tạm để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất.

“Đầu tư cầu kiên cố là nguyện vọng đã được cử tri kiến nghị tại các kỳ tiếp xúc cử tri. Địa phương cũng đã có văn bản đề xuất cấp trên xem xét đầu tư tuyến đường và cầu cứng qua suối Yên nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân”, ông Hanh cho biết.

Theo đề xuất của địa phương, dự án nâng cấp, cải tạo khoảng 1,8km đường giao thông từ bản Chiềng nối Quốc lộ 217 đến khu tái định cư Pom Dụng; đồng thời xây dựng cầu bê tông cốt thép dài khoảng 58m qua suối Yên. Tổng kinh phí dự kiến hơn 32 tỷ đồng.

Nếu được đầu tư, công trình không chỉ giúp người dân đi lại an toàn hơn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Đình Giang