Google Maps cập nhật bản đồ đến cấp xã, phường ở Việt Nam

Google Maps bắt đầu hiển thị địa giới của xã, phường mới, song song với xã, phường cũ, dự kiến sẽ hoàn thành trong những tháng tới.

Bản đồ Google Maps trên smartphone, sáng 24/3. Ảnh: Lưu Quý

Sáng 24/3, nhiều người dùng cho biết khi tìm kiếm phường, xã theo tên địa danh mới, ứng dụng Google Maps đã cho thấy địa giới hành chính mới sau sáp nhập. Ví dụ khi tìm kiếm “phường Cầu Giấy” tại Hà Nội, bản đồ hiển thị phần diện tích của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Quan Hoa, Yên Hòa trước đây.

Động thái mới diễn ra gần một tuần sau khi Google Maps cập nhật địa giới tỉnh, thành. Một điểm đặc biệt trong lần thay đổi này là ứng dụng hiển thị song song cả địa giới xã, phường cũ nếu người dùng tìm kiếm theo tên cũ.

Do đang trong quá trình triển khai, việc điều chỉnh diễn ra chưa đồng bộ. Ngoài ra, ứng dụng chưa cập nhật chi tiết đến địa chỉ cụ thể. Chẳng hạn khi tìm kiếm một địa điểm nào đó, ứng dụng vẫn hiển thị theo định dạng cũ, gồm cấp huyện.

Trả lời VnExpress, đại diện Google cho biết đang trong quá trình cập nhật các điều chỉnh trên bản đồ dựa trên thay đổi về cách sắp xếp các đơn vị hành chính từ cơ quan chức năng tại Việt Nam.

“Dự kiến các cập nhật này sẽ được hoàn thiện và hiển thị chính thức trong những tháng tới”, đại diện Google cho biết.

Việc cập nhật địa giới trên bản đồ Google được thực hiện sau 8 tháng kể từ khi Việt Nam sáp nhập tỉnh thành, xã phường, đưa tổng số tỉnh, thành phố từ 63 xuống 34; số xã, phường từ khoảng 10.000 xuống còn hơn 3.300. Thời gian qua, nhiều dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ giao hàng, cũng sớm cập nhật các địa danh nhưng chủ yếu theo dạng chữ. Do đó, nhiều người kỳ vọng ứng dụng bản đồ như Google Maps sẽ sớm hoàn tất việc thay đổi để có thể tra cứu đồng bộ theo địa danh mới.

Trước đó, trong tài liệu kỹ thuật đăng trên IssueTracker - hệ thống theo dõi các thay đổi chính thức dành cho cộng đồng nhà phát triển, Google cho biết sẽ thực hiện thay đổi từ giữa tháng 2 và đề nghị các nhà phát triển cập nhật API để sử dụng dịch vụ Google Maps Platform.

Google Maps Platform là nguồn dữ liệu bản đồ nền cho Google Maps và nhiều dịch vụ số khác như tìm kiếm địa điểm, đặt xe, giao hàng. Các thay đổi của nền tảng có thể tác động dây chuyền tới cách hiển thị và xử lý địa chỉ trên các ứng dụng bản đồ dành cho người dùng cuối.

Minh Quân, kỹ sư công nghệ đang tham gia phát triển các ứng dụng có sử dụng Google Maps, cho biết, khi cách phân loại địa danh thay đổi, những dịch vụ như tìm kiếm địa điểm, gợi ý địa chỉ hay xác định vị trí chưa thể đồng bộ ngay. Việc Google điều chỉnh dữ liệu bản đồ là cần thiết, song có thể phát sinh xáo trộn ở giai đoạn đầu, như người dùng có thể gặp tình trạng hiển thị song song địa chỉ cũ và mới.

Ngoài Google Maps, các nền tảng bản đồ khác như OpenStreetMap, Apple Maps chưa cập nhật địa giới mới tại Việt Nam.

Nguồn: https://vnexpress.net/google-maps-cap-nhat-ban-do-den-cap-xa-phuong-o-viet-nam-5054079.html