Giúp trẻ tự tin học tập suốt đời

Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 không phải là dạy trẻ biết đọc, biết viết sớm hơn, mà là chuẩn bị các kỹ năng giúp trẻ tự tin bước vào hành trình học tập suốt đời.

Cô, trò Trường Mầm non Thạch Định trong giờ học.

Nhiều nghiên cứu của các chuyên gia đã chỉ ra rằng, khó khăn của trẻ khi bước vào lớp 1 không phải là học đọc, học viết... mà là học cách hòa nhập với môi trường mới, là được chỉ dạy đúng cách để trở nên thực sự yêu thích việc học, yêu ngôn ngữ và được lắng nghe trong suốt hành trình phát triển.

Trong chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ, Trường Mầm non Kim Tân (xã Kim Tân) luôn chú trọng phát triển toàn diện các phẩm chất cốt lõi đó là: yêu thương, tôn trọng, trung thực và trách nhiệm; 5 năng lực nền tảng là: giao tiếp, hợp tác, thích ứng, tự lực và giải quyết vấn đề. Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Tân Dao Thị Khánh Ly chia sẻ: “Để chuẩn bị cho trẻ trước khi vào lớp 1, nhà trường đã tăng cường giúp trẻ làm quen với nền nếp học tập, rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, khả năng giao tiếp, hợp tác và đặc biệt là phát triển thể chất thông qua các hoạt động vận động, vui chơi. Những nội dung này nhằm giúp trẻ hình thành sự tự tin, chủ động, sẵn sàng thích nghi với môi trường học tập mới khi bước vào bậc tiểu học”.

Để đảm bảo cho trẻ được học đầy đủ các kỹ năng cần thiết trước khi vào lớp 1, Trường Mầm non Thạch Định, xã Kim Tân đã xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp điều kiện thực tiễn, đồng thời bảo đảm tính liên thông với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Định Vũ Thị Tuyết cho biết: “Không chỉ dạy trẻ cách nhận biết số và chữ cái, hướng dẫn trẻ cách cầm bút đúng cách, các cô giáo còn hướng dẫn các con cách ngồi học đúng tư thế... Ngoài ra, nhà trường đã cùng với chính quyền địa phương tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động giảng dạy. Đặc biệt là tăng cường truyền thông giữa nhà trường, phụ huynh học sinh để phụ huynh hiểu hơn về mục tiêu của chương trình giáo dục mầm non, từ đó cùng phối hợp, thống nhất phương pháp giáo dục trẻ đạt hiệu quả”.

Ngưỡng cửa vào lớp 1 luôn là một dấu mốc quan trọng đối với trẻ. Ngoài sự chuẩn bị kỹ càng từ phía các nhà trường, mỗi gia đình cần trang bị thêm kỹ năng, kiến thức để đồng hành cùng con, để mỗi bé đều được bồi dưỡng lòng ham thích, say mê học tập, nhanh chóng hòa nhập với môi trường giáo dục mới, để mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui.

Ngày nay, nhiều cha mẹ vẫn còn tâm lý con phải biết đọc, biết viết sớm và chưa hiểu hết giá trị của việc học thông qua chơi. Giáo dục sớm cho trẻ là điều cần thiết, tuy nhiên, quan trọng là cách dạy và thời điểm dạy. Nếu trẻ tò mò, hứng thú với chữ cái, cha mẹ hoàn toàn có thể bắt đầu bằng những trò chơi đơn giản, bài hát, sách tranh... Nhưng nếu trẻ chưa sẵn sàng, hãy chậm lại một chút và ưu tiên phát triển ngôn ngữ, cảm xúc và kết nối trước.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Quảng, xã Thạch Quảng Bùi Thị Trang chia sẻ: “Chúng tôi cũng luôn nhắc nhở phụ huynh không nên cho con học trước chương trình, bởi khi các con đã biết trước chương trình các con sẽ giảm đi sự hứng thú, không còn háo hức tìm tòi, học hỏi, khám phá tri thức mới khi chính thức bước vào lớp 1. Điều này sẽ ảnh hướng đến sự tập trung cũng như hiệu quả học tập của trẻ”.

Hiện nay chương trình giáo dục mầm non mới với nhiều điểm mới đã được triển khai thí điểm tại một số địa phương, trong đó điểm khác biệt cốt lõi là tập trung vào việc chuyển đổi từ chương trình khung sang chương trình tiếp cận năng lực, lấy trẻ làm trung tâm và thúc đẩy phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực nền tảng cho trẻ, chuẩn bị sẵn sàng cho cấp học phổ thông.

Chương trình giáo dục mầm non mới tiếp cận dựa trên quyền, bảo đảm chất lượng, công bằng, hòa nhập, bình đẳng và tôn trọng sự khác biệt của trẻ; giáo dục trẻ em có nhu cầu đặc biệt, phát triển ngôn ngữ (quan tâm ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của trẻ) và khuyến khích cho trẻ tiếp cận ngoại ngữ ở những nơi có điều kiện, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Tại Thanh Hóa, nhiều trường học cũng đã chủ động thích ứng với yêu cầu đổi mới, tổ chức môi trường giáo dục chuyển biến theo hướng mở, tăng cơ hội trải nghiệm và khám phá cho trẻ. Phương pháp giáo dục cũng đã thay đổi theo hướng giảm truyền thụ một chiều, tăng cường tổ chức hoạt động trải nghiệm, khuyến khích trẻ chủ động, sáng tạo, qua đó giúp trẻ mạnh dạn, tự tin; kỹ năng giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề được cải thiện theo hướng phát triển năng lực cá nhân... Đây là tiền đề quan trọng giúp trẻ thích ứng với môi trường học tập mới, tự tin học tập suốt đời.

Bài và ảnh: Linh Hương