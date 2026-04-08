Giữ môi trường sạch hướng tới du lịch bền vững

Chuẩn bị bước vào mùa du lịch cao điểm năm 2026, phường Sầm Sơn đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị và lập lại trật tự.

Chỉnh trang hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường ven biển ở phường Sầm Sơn.

Mỗi năm Sầm Sơn đón hàng triệu lượt du khách. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động dịch vụ du lịch, áp lực về môi trường, đặc biệt là rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng. Trước thực tế đó, phường Sầm Sơn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp, sẵn sàng bước vào mùa du lịch mới. Tại các bãi tắm dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương, nơi tập trung đông du khách, công tác vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên, liên tục. Đặc biệt vào mùa hè, lượng khách tăng đột biến, kéo theo khối lượng rác thải phát sinh lớn. Trước áp lực này, chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị môi trường tăng cường nhân lực, phương tiện, tổ chức thu gom rác trên các bãi biển và khu vực công cộng, không để tồn đọng trong ngày.

Công tác làm sạch bãi biển cũng được triển khai bài bản hơn. Các khu vực sụt lún do sóng biển được san lấp kịp thời, mặt bằng bãi cát được chỉnh trang, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tắm biển và tổ chức các sự kiện cộng đồng. Điều này không chỉ góp phần bảo đảm an toàn mà còn nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Cùng với đó, hệ thống đường giao thông, vỉa hè và không gian công cộng cũng được chỉnh trang đồng bộ. Năm 2026 phường bố trí khoảng 30 tỷ đồng để nâng cấp hạ tầng, cải tạo cảnh quan đô thị, tạo diện mạo khang trang cho đô thị biển. Nhiều hạng mục đã được triển khai từ sớm, như nâng cấp hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường chính, lát lại vỉa hè, chỉnh trang biển báo và kẻ vạch giao thông tại các trục đường trọng điểm như Hồ Xuân Hương, Lê Lợi. Những thay đổi này góp phần cải thiện rõ rệt mỹ quan đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là công tác lập lại trật tự đô thị, đặc biệt tại khu vực ven biển. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, dựng lều quán kinh doanh trái phép vốn tồn tại nhiều năm đã được xử lý quyết liệt. Hơn 20 hộ dân tại tuyến đường Hồ Xuân Hương đã được giải tỏa, trả lại không gian thông thoáng cho bãi biển. Các trường hợp vi phạm gần đền Độc Cước cũng được xử lý dứt điểm. Nhiều hộ dân đã tự giác tháo dỡ công trình góp phần lập lại trật tự đô thị. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi bán hàng rong, tái lấn chiếm vỉa hè, từng bước xây dựng môi trường du lịch văn minh.

Một giải pháp đáng chú ý khác là việc quy hoạch, bố trí các điểm dừng đỗ phương tiện miễn phí, tạo thuận lợi cho người dân và du khách. Cách làm này không chỉ giảm áp lực giao thông trong mùa cao điểm mà còn góp phần hạn chế tình trạng lộn xộn, mất mỹ quan đô thị.

Trong công tác bảo vệ môi trường, vai trò của Công ty CP Môi trường đô thị và Dịch vụ du lịch Sầm Sơn được thể hiện rõ nét. Là đơn vị nòng cốt, công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường nhân lực, phương tiện, bố trí ca kíp hợp lý, đặc biệt trong các dịp lễ, cuối tuần, thời điểm lượng khách tăng cao. Từ nửa đêm đến rạng sáng các xe quét hút cơ giới hoạt động liên tục trên các tuyến đường ven biển. Kết hợp với lao động thủ công, từng mét đường, vỉa hè được làm sạch, bảo đảm cảnh quan luôn thông thoáng, sạch sẽ ngay từ đầu ngày. Hệ thống đường nội bộ, ngõ phố trong khu dân cư cũng được duy trì vệ sinh theo khung giờ cố định. Rác thải được thu gom kịp thời, hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng, phát sinh mùi, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và hình ảnh du lịch.

Bên cạnh lực lượng chuyên trách, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường cũng tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Đoàn thanh niên với các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” đã huy động đoàn viên tham gia dọn vệ sinh bãi biển, thu gom rác tại các điểm công cộng. Hội phụ nữ duy trì các mô hình “đoạn đường tự quản”, “nhà sạch - ngõ đẹp”, góp phần giữ gìn vệ sinh từ cơ sở. Hội cựu chiến binh phát huy vai trò nêu gương, tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về bảo vệ môi trường.

Sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn hình thành ý thức, thói quen giữ gìn môi trường trong cộng đồng. Đây được xem là yếu tố bền vững, quyết định chất lượng môi trường du lịch lâu dài.

Trong bối cảnh vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, vai trò chủ động của phường Sầm Sơn càng được phát huy rõ nét. Công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm được triển khai sát thực tế, kịp thời. Các hành vi xả rác không đúng nơi quy định, đổ thải bừa bãi, lấn chiếm vỉa hè... được kiểm tra, xử lý nghiêm. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, yêu cầu về bảo vệ môi trường cũng được đặt ra chặt chẽ hơn. Việc phân loại rác tại nguồn, ký hợp đồng thu gom, sử dụng thiết bị chứa rác đạt chuẩn... từng bước đi vào nền nếp, góp phần giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm.

Bước vào mùa du lịch 2026 phường Sầm Sơn đã có sự chuẩn bị toàn diện, không chỉ về hạ tầng, dịch vụ mà còn về môi trường. Sự chủ động, đồng bộ và quyết liệt trong chỉ đạo, cùng với sự tham gia tích cực của cộng đồng, đang tạo nên nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn.

Bài và ảnh: Trần Hằng