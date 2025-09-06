“Giữ lửa” trong sinh viên

Một môi trường giáo dục đại học, cao đẳng lành mạnh không chỉ được đo bằng chất lượng đào tạo, thành tích nghiên cứu khoa học hay tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, mà còn được khẳng định ở đời sống tinh thần, thể chất của người học. Bởi vậy, các cấp bộ đoàn, hội sinh viên đã luôn chú trọng công tác chăm lo đời sống tinh thần, thể chất cho sinh viên bằng nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực. Qua đó, góp phần hình thành lối sống, suy nghĩ tích cực, tự tin cho sinh viên, xây dựng thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh, phát triển toàn diện.

Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức tham gia Hội thi sinh viên tài năng thanh lịch.

Nhiều năm nay, Trường Đại học Hồng Đức luôn duy trì và phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích, sở trường, tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên. Hiện, toàn trường có 20 câu lạc bộ như: tiếng Anh, Doanh nhân tương lai, Guitar, Dance HDU, võ thuật, thể thao..., thu hút hơn 500 sinh viên tham gia. Đây không chỉ là nơi rèn luyện kỹ năng, phát huy sở trường, nâng cao đời sống tinh thần mà còn góp phần hình thành lối sống tích cực, gắn kết sinh viên.

Đoàn trường và các khoa đã triển khai nhiều diễn đàn, hội thi gắn với những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của nhà trường. Cụ thể như: Sinh viên tài năng thanh lịch, Hội diễn văn nghệ, Bí thư chi đoàn giỏi, Người dẫn chương trình tài năng, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, chuỗi hoạt động UniTour... Các hoạt động thể thao cũng được tổ chức thường xuyên với nhiều giải bóng đá, bóng chuyền, điền kinh dành cho sinh viên Việt Nam và Lào, sinh viên trong ký túc xá, góp phần rèn luyện sức khỏe, lan tỏa phong trào “Khỏe để học tập, lao động, cống hiến”.

Song song với đó, nhà trường chú trọng giáo dục kỹ năng và truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, giới tính, phòng chống HIV/AIDS; tuyên truyền tác hại của ma túy, bia rượu, thuốc lá. Các phong trào thanh niên tình nguyện được phát động rộng rãi như chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với những hoạt động cụ thể, thiết thực, như: bê tông hóa đường giao thông nông thôn, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, trao quà cho gia đình chính sách, hỗ trợ học sinh nghèo; hoạt động tình nguyện dạy học cho làng trẻ SOS; hoạt động hiến máu nhân đạo “Giọt hồng HDU”.

Em Phạm Đoàn Nhật Anh, sinh viên năm 4, khoa Ngoại ngữ chia sẻ: “Tham gia các hội thi, hoạt động văn hóa, thể thao em trở nên vui vẻ, hoạt náo hơn. Không những vậy, qua các hoạt động này em được rèn luyện nhiều kỹ năng, phát hiện điểm mạnh của bản thân, sống lạc quan và có mục tiêu rõ ràng hơn”.

Bí thư Đoàn trường Đại học Hồng Đức, Trương Ngọc Bình nhấn mạnh: “Với mục tiêu hướng tới chân - thiện - mỹ, giúp sinh viên phát triển bản thân, đoàn trường đã triển khai nhiều hoạt động bổ ích, giúp sinh viên không chỉ nâng cao đời sống tinh thần, thể chất mà còn giảm tệ nạn xã hội, tạo sự gắn kết với thầy cô, bạn bè. Đồng thời, giúp các em sinh viên có thêm động lực học tập, rèn luyện, tự tin hội nhập và cống hiến cho quê hương, đất nước”.

Không chỉ riêng Trường Đại học Hồng Đức, mà các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm thực hiện hiệu quả công tác đồng hành cùng sinh viên trong phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Trong năm học vừa qua, công tác chăm lo đời sống tinh thần, thể chất cho học sinh, sinh viên tiếp tục được các cấp bộ đoàn Thanh Hóa triển khai đồng bộ, hiệu quả, trở thành điểm nhấn quan trọng trong phong trào thanh niên trường học. Các cấp bộ đoàn đã chủ động duy trì nhiều mô hình, câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng, thể chất, năng khiếu. Qua đó, sinh viên có môi trường để phát triển bản thân, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, đồng thời hình thành lối sống lành mạnh, tích cực...

Các hoạt động văn nghệ, thể thao cho sinh viên được các trường cao đẳng, đại học hưởng ứng, tham gia tích cực, như: Giải bóng chuyền hơi sinh viên chào mừng kỷ niệm ngày học sinh, sinh viên đã thu hút đông đảo sinh viên của 4 trường đại học, cao đẳng tham gia. Hội thi “Học sinh, sinh viên tài năng, thanh lịch năm 2025” nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn, thu hút hơn 200 thí sinh cùng hơn 20.000 lượt quan tâm, tương tác trên các kênh thông tin của Đoàn. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là dịp tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và nét đẹp của tuổi trẻ học đường.

Năm học vừa qua, toàn tỉnh đã diễn ra 460 hoạt động văn hóa, văn nghệ; 250 giải bóng đá, bóng chuyền, hội thao với hơn 86.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Song song với đó, 290 mô hình, giải pháp hỗ trợ thanh niên yếu thế được triển khai. Công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích tiếp tục được đẩy mạnh, giúp sinh viên hình thành thói quen sống lành mạnh. Những hoạt động này đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, nâng cao sức khỏe và khơi dậy tinh thần đoàn kết trong sinh viên.

Bằng sự quan tâm, đồng hành của tổ chức đoàn - hội của các nhà trường và của toàn xã hội, đời sống tinh thần, thể chất của sinh viên đã và đang được quan tâm. Sinh viên không chỉ có sân chơi bổ ích, lành mạnh, được nâng cao đời sống tinh thần, thể chất mà còn được trang bị kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng. Những điều đó sẽ trở thành “ngọn lửa” giúp thế hệ trẻ tự tin bước vào tương lai với tâm thế vững vàng và khát vọng cống hiến.

Bài và ảnh: Thùy Linh