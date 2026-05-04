“Giữ lửa” gia đình trong thời đại số

Nhắc đến gia đình ông Vũ đình Vận, thôn 5 Chè Đông, xã Thiệu Trung, người dân nơi đây luôn dành nhiều lời khen về một điển hình gia đình kiểu mẫu “tứ đại đồng đường”. 4 thế hệ với 6 thành viên chung sống trong một mái nhà luôn hòa thuận, đầm ấm.

Không khí ấm áp luôn được duy trì trong gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghiêm, thôn Tây Ninh, xã Hà Trung.

Bước sang tuổi 93, mặc dù việc đi lại có đôi chút khó khăn nhưng ông Vận vẫn còn minh mẫn, ánh mắt sáng và nụ cười hiền hậu. Rót nước mời khách, ông Vận trò chuyện chậm rãi chia sẻ cách gìn giữ nếp nhà qua nhiều thế hệ: “Sống trong gia đình 4 thế hệ, việc phát sinh bất đồng nhỏ là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khoảng cách được xóa nhòa bởi tình yêu thương và sự thấu hiểu giữa các thành viên. Chính vì được sống trong không khí gia đình ấm áp, luôn ngập tràn tiếng cười, mọi người quan tâm, chia sẻ cùng nhau nên lúc nào tôi cũng thấy tinh thần thoải mái, vui vẻ”.

Theo ông, để “giữ lửa” gia đình thì ông bà, cha mẹ phải là tấm gương sáng từ lời nói đến việc làm cho con, cháu noi theo. Việc làm đó được thể hiện trong ứng xử hàng ngày, đó là đối xử công bằng với các con bằng việc tinh ý hiểu được tính cách của từng thành viên để có hướng giải quyết thấu tình, đạt lý. Cách sống mẫu mực đó đã được các con của ông Vận kế thừa và cùng nhau xây dựng cho mình gia đình ấm áp, hạnh phúc. Chị Đặng Thị Cúc, con dâu của ông Vũ đình Vận, chia sẻ: “Hơn 30 năm làm dâu, điều tôi tâm đắc nhất trong việc giữ hạnh phúc gia đình của bố mẹ tôi là nếp sống kính trên, nhường dưới, mọi người luôn có sự quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu, giúp đỡ lẫn nhau. Sự đoàn kết, hiếu thảo của con cháu thể hiện qua những việc làm giản dị như chăm lo từ các bữa ăn đến chuẩn bị thuốc thang, xoa bóp chân tay cho bố mỗi khi trái gió, trở trời. Đối với tôi, công việc của các con cũng bận rộn nên tôi thường xuyên quán xuyến việc nhà, giúp con quét dọn nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, bảo ban các cháu học tập để con yên tâm với công việc”.

Mặc dù tuổi cao nhưng trong thời đại số, ông Vận cũng không đứng ngoài sự phát triển của công nghệ. Do việc đi lại khó khăn, nên chiếc điện thoại thông minh đã trở thành vật dụng quen thuộc giúp ông liên lạc với các con để nói chuyện, trao đổi, tâm sự với con, tạo nên sợi dây gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Để rồi, những dịp lễ, tết, ngày nghỉ các con lại ngồi quây quần, đoàn tụ bên nhau.

Cùng chung tinh thần gìn giữ nếp nhà nhiều thế hệ, gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghiêm, thôn Tây Ninh, xã Hà Trung lại là một minh chứng tiêu biểu khác. Hạnh phúc của gia đình ông không chỉ là sự chia sẻ mà ở đó còn bắt nguồn từ quan điểm sống cởi mở, với quan điểm ông bà không bảo thủ, lạc hậu và con cháu luôn trân trọng, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông cha. Vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Nghiêm luôn cân bằng giữa cuộc sống truyền thống và hiện đại. Sự cố gắng của các thế hệ tạo nên không khí gia đình luôn ấm áp, vui vẻ, nơi để mỗi thành viên đều được tôn trọng và yêu thương.

Bà Vũ Thị Nếp (vợ ông Nghiêm) tâm sự, sự quan tâm trong gia đình đối với con, cháu thể hiện từ những việc làm giản dị là nấu các bữa cơm, cùng con chăm sóc và động viên các cháu học tập tốt. Đặc biệt, đối với gia đình, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, công việc thường xuyên bận rộn nhưng vợ chồng cũng như con cháu luôn coi trọng bữa ăn chung trong gia đình. Trong không khí đầm ấm, chiếc điện thoại được đặt sang một bên. Ở đó mọi người quây quần, trò truyện vui vẻ cùng nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường, tạo nên sự gắn bó bền chặt.

Để thích ứng với thời đại số, cùng với các con, vợ chồng ông Nghiêm, bà Nếp cũng tích cực tiếp cận công nghệ, phù hợp với khả năng, phục vụ sinh hoạt và công việc hàng ngày. Cùng với chăm lo gia đình, thích ứng trong thời đại số, ông Nghiêm, bà Nếp còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, đóng góp xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết. Đặc biệt, hiện nay gia đình ông đang nhận đỡ đầu cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 200.000 đồng/cháu/tháng. Theo cách nói vui của vợ chồng ông Nghiêm thì việc tham gia các hoạt động cộng đồng, thích ứng với thời đại công nghệ số cũng là cách để giữ mình luôn đổi mới, sống vui, sống khỏe, sống có ích, từ đó lan tỏa tinh thần tích cực, xây dựng gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Từ những câu chuyện bình dị của gia đình nhiều thế hệ như gia đình ông Vận hay ông Nghiêm và nhiều gia đình tiêu biểu khác trên địa bàn tỉnh, có thể thấy gìn giữ nếp nhà trong thời đại số không phải níu kéo những gì đã cũ mà phải luôn biết chọn lọc, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp mà ông cha để lại. Ở từng gia đình khi biết dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, việc các thành viên luôn chia sẻ, quan tâm, yêu thương thì nếp nhà vẫn được gìn giữ bền chặt. Đó không chỉ là nền tảng tạo nên hạnh phúc trong mỗi gia đình, mà còn góp phần vun đắp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng xã hội.

Bài và ảnh: Trung Hiếu