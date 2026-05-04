Những “giáo viên đặc biệt”

Mặc dù chưa được đào tạo qua trường lớp sư phạm nhưng những “giáo viên đặc biệt” mang sắc phục Công an Nhân dân vẫn đã và đang đảm nhận trọng trách của những người thầy để giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh tại các nhà trường.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh trên địa bàn xã Nga Sơn.

Mô hình “Ngày Chủ nhật với pháp luật” đã được Công an xã Yên Thắng duy trì đều đặn thời gian qua. Như thường lệ, cũng vào một buổi sáng chủ nhật tại trụ sở công an xã, không khí rộn ràng, phấn khởi của các em học sinh Trường THCS Yên Thắng vang lên khắp nơi. Tại buổi học, không đặt nặng lý thuyết, không khuôn khổ, máy móc, các chiến sĩ công an xã đã lồng ghép kể những câu chuyện, đưa ra những tình huống mà các em dễ gặp trong cuộc sống hằng ngày. Từ chuyện xích mích, mâu thuẫn nhỏ với nhau đến những hành động đụng tay, đụng chân... Trong buổi học các em cũng được trao đổi thẳng thắn, cởi mở những điều băn khoăn và được giải đáp kịp thời để kiềm chế, giữ bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn; kỹ năng nói chuyện, ứng xử để không đẩy sự việc đi xa hơn.

Ngoài ra, để lớp học thu hút được các em học sinh tham gia, ngoài câu chuyện bạo lực học đường, Công an xã Yên Thắng còn lồng ghép nhắc nhở về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; ý thức chấp hành pháp luật về giao thông; cảnh báo nguy cơ ma túy xâm nhập học đường, việc sử dụng, tàng trữ những đồ vật nguy hiểm trong học sinh; cách sử dụng mạng xã hội cho đúng.

Thấu hiểu nỗi lòng của các bậc phụ huynh khi thấy con em mình có dấu hiệu chưa ngoan, như: nẹt pô ngoài đường; tụ tập xuyên đêm; thích làm “người hùng xa lộ”, Công an xã Thọ Phú đã tổ chức một buổi “Lao động trị liệu” cực kỳ đặc biệt cho các thanh thiếu niên chưa ngoan trên địa bàn. Nội dung chương trình “trải nghiệm thực tế", gồm: Quét dọn rác thải, làm sạch kênh mương và tỉa cây tại các tuyến đường liên thôn. Hiệu quả sau một buổi chiều lao động công ích các “idol giới trẻ” đã nhận ra rằng: Quét sạch rác trên đường dễ hơn nhiều so với việc quét sạch những lỗi lầm “trên xa lộ” và quan trọng là các em đã kịp thời sửa chữa và có những thay đổi theo hướng tích cực. Đông đảo người dân trong xã cũng mong muốn công an xã tiếp tục tổ chức thêm nhiều khóa học dọn vệ sinh bằng “chổi và xẻng” như thế này để răn đe các em học sinh, thanh thiếu niên chưa ngoan trên địa bàn; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các em.

Tại phường Đông Sơn, để trang bị kỹ năng nhằm phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè, các chiến sĩ cảnh sát khu vực công an phường đã tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ em, học sinh trên địa bàn phường. Là cán bộ được phân công tham gia hướng dẫn các kỹ năng cho các em nhỏ, Đại úy Hà Thị Yến chia sẻ: "Vào dịp hè, khi thấy các em nhỏ thường xuyên rủ nhau ra sông tắm, chúng tôi lo lắng sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đuối nước. Để hạn chế tối đa nguy cơ tiềm ẩn, chúng tôi đã chủ động tham mưu và phối hợp tổ chức các lớp học bơi nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn cho các em".

Công tác giáo dục, trang bị kỹ năng, phổ biến pháp luật cho các em học sinh là một biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hình ảnh những “giáo viên đặc biệt” mang sắc phục Công an Nhân dân lặng lẽ “đứng lớp” trong những ngày nghỉ, kiên nhẫn giảng giải cho các em từng điều nhỏ bé, không chỉ đã và đang trở thành một nét đẹp bình dị, thân thiện, tạo nên sự kết nối chặt chẽ giữa lực lượng công an với người dân, mà còn đang góp phần thiết lập trật tự, kỷ cương, xây dựng nếp sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật cho các “mầm non” tương lai của đất nước.

Bài và ảnh: Lê Phượng