Chung tay bảo vệ trẻ, phòng ngừa nguy cơ đuối nước

Mỗi mùa hè đến, khi nhu cầu vui chơi, tắm mát tăng cao, tai nạn đuối nước lại trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều gia đình. Những con số thương tâm liên tiếp xảy ra đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và sự vào cuộc đồng bộ của toàn xã hội nhằm bảo vệ trẻ em.

Đoàn Thanh niên xã Hoằng Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm để phòng đuối nước.

Hồi chuông cảnh báo

Khoảng 17 giờ ngày 1/4, hai thiếu nhi H.T.L. và H.B.H. (cùng sinh năm 2014, trú tại tổ dân phố Giảng Tín, phường Trúc Lâm) rủ nhau ra khu vực bãi biển thuộc phường Hải Bình tắm. Đến tối, không thấy các em trở về, gia đình và người dân đã tỏa đi tìm kiếm, song chỉ phát hiện xe đạp và quần áo để lại trên bãi biển. Ngay sau đó, thông tin được báo tới chính quyền địa phương và lực lượng công an. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an phường Hải Bình khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm, huy động hơn 40 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng rà soát trên biển. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến ngày 3/4, thi thể hai em lần lượt được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Không chỉ ở khu vực biển, nguy cơ đuối nước còn rình rập ở những nơi tưởng chừng quen thuộc. Sau giờ đá bóng, một nhóm học sinh rủ nhau xuống đầm tôm tắm mát tại phường Ngọc Sơn. Trong lúc vui chơi, em N.V.H. (sinh năm 2008) không may bị trượt chân xuống khu vực nước sâu, dẫn tới tử vong. Đây là khu vực có hố sâu tới hàng chục mét nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Vụ việc cho thấy sự thiếu nhận diện nguy hiểm của trẻ, đồng thời cũng phản ánh sự thiếu kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cao.

Đau lòng hơn là những vụ việc xảy ra ngay tại khu dân cư. Hai chị em nhỏ L.K.K.C. (3 tuổi) và L.K.K.A. (1 tuổi), trú tại xã Xuân Du, trong lúc người lớn sơ ý đã tự đi ra khu vực khe suối phía sau nhà để chơi. Khi được phát hiện, cả hai đã rơi vào tình trạng nguy kịch và không qua khỏi. Những tai nạn như vậy không chỉ là mất mát của gia đình mà còn là nỗi day dứt của cộng đồng khi một phần nguyên nhân đến từ sự chủ quan trong trông coi trẻ nhỏ.

Những câu chuyện trên, dù diễn ra ở những hoàn cảnh khác nhau, đều có điểm chung, trẻ em thiếu kỹ năng, thiếu sự giám sát và môi trường sống còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Từ những vụ việc đau lòng, có thể thấy đuối nước không chừa bất kỳ hoàn cảnh nào, từ biển, sông, ao hồ đến ngay trong khu dân cư. Điều đáng lo ngại là phần lớn các tai nạn đều có thể phòng tránh nếu có sự quan tâm đúng mức từ gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương. Việc nâng cao nhận thức, tăng cường giám sát và trang bị kỹ năng cho trẻ chính là “lá chắn” quan trọng nhất để ngăn chặn những mất mát không đáng có.

Triển khai nhiều giải pháp, phòng ngừa đuối nước

Theo thống kê của ngành chức năng, năm 2025 toàn tỉnh ghi nhận 17 vụ đuối nước, làm 21 trẻ em tử vong, tăng cả về số vụ và số nạn nhân so với năm trước. Trong đó, 73% số vụ xảy ra tại ao, hồ, sông, suối gần khu dân cư; 27% tại khu vực biển. Nhóm tuổi từ 11 đến 16 chiếm tới 86% tổng số nạn nhân.

Điều đáng nói là mặc dù thời gian qua, nhiều biện pháp đã được triển khai như tuyên truyền, cắm biển cảnh báo, tổ chức dạy bơi... nhưng từ đầu năm đến nay, các vụ đuối nước vẫn tiếp tục xảy ra với diễn biến phức tạp. Chỉ trong những tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã ghi nhận nhiều vụ việc thương tâm, cho thấy nguy cơ luôn hiện hữu, đặc biệt khi thời tiết bước vào mùa nắng nóng.

Nguyên nhân được xác định đến từ nhiều phía. Trước hết là sự chủ quan của người lớn trong việc quản lý, giám sát trẻ. Bên cạnh đó, trẻ em, đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên, thường hiếu động, thích khám phá nhưng lại thiếu kỹ năng nhận diện nguy hiểm. Nhiều khu vực ao, hồ, kênh mương chưa được rào chắn, chưa có biển cảnh báo hoặc có nhưng chưa đủ sức răn đe. Ngoài ra, việc dạy bơi, dạy kỹ năng sống còn gặp khó khăn do thiếu cơ sở vật chất và kinh phí.

Trước thực trạng đuối nước diễn biến phức tạp, tại các xã, phường trên toàn tỉnh, công tác truyền thông phòng, chống đuối nước được triển khai đồng bộ, liên tục.

Tại xã Thượng Ninh, công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em được triển khai bài bản, có chiều sâu. Lực lượng công an xã phối hợp với đoàn thanh niên và các nhà trường tổ chức nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp cho học sinh. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, các em còn được hướng dẫn thực hành kỹ năng xử lý tình huống, sơ cấp cứu ban đầu và kỹ năng cứu nạn an toàn. Nhờ cách truyền đạt trực quan, sinh động, phù hợp với từng lứa tuổi, nội dung tuyên truyền đã giúp học sinh dễ tiếp thu, ghi nhớ và từng bước hình thành thói quen tự bảo vệ bản thân.

Tại xã Hoằng Sơn, vai trò xung kích của tuổi trẻ được phát huy rõ nét thông qua các hoạt động thiết thực nhằm phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Đoàn thanh niên xã đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên ra quân khảo sát và cắm 21 biển cảnh báo tại các khu vực ao, sông, kênh mương tiềm ẩn nguy cơ. Các biển cảnh báo được thiết kế trực quan, dễ nhận biết, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa trong cộng đồng. Hoạt động không chỉ tạo chuyển biến tích cực về nhận thức mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích của tuổi trẻ trong việc chung tay bảo vệ an toàn cho trẻ em, nhất là trong dịp hè.

Ở góc độ ngành chức năng, các giải pháp cũng được triển khai quyết liệt, đồng bộ hơn. Ngay từ đầu năm 2026, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác trẻ em, chú trọng tạo lập môi trường sống an toàn thông qua rà soát, loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em. Hằng năm, sở tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo chuyên đề, riêng năm nay đang xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng lâu dài.

Trong khi đó, lực lượng công an đẩy mạnh rà soát các “điểm đen” có nguy cơ cao để kiến nghị rào chắn, cắm biển cảnh báo; phối hợp tổ chức ký cam kết tại khu dân cư, trường học. Cùng với đó, ngành giáo dục tăng cường đưa nội dung phòng, chống đuối nước vào chương trình chính khóa; khuyến khích dạy bơi, dạy kỹ năng sinh tồn. Đặc biệt, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và các tổ chức đoàn thể duy trì các đội tuyên truyền, tình nguyện trực tại khu vực nguy hiểm trong dịp hè, góp phần hình thành “lưới an toàn” nhiều tầng, nhiều lớp, bảo vệ trẻ em một cách bền vững.

Đuối nước là tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh nếu mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội cùng nâng cao trách nhiệm. Khi trẻ em được trang bị đầy đủ kỹ năng, được sống trong môi trường an toàn và được giám sát chặt chẽ, những con số thương tâm sẽ dần được kéo giảm. Bảo vệ trẻ, phòng ngừa nguy cơ đuối nước không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành chức năng mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Chỉ khi mỗi người dân trở thành một “người gác cổng an toàn”, những mùa hè mới thực sự là khoảng thời gian vui tươi, trọn vẹn đối với trẻ em.

Bài và ảnh: Trần Hằng