Trước “ma trận” khóa học hè: Phụ huynh chọn gì cho con?

Mỗi dịp hè về, thay vì chỉ lo chuyện ăn chơi hay nghỉ ngơi cho con sau một năm học căng thẳng, nhiều bậc phụ huynh ngày nay lại đối mặt với một bài toán không hề đơn giản: làm sao để con có một mùa hè vừa bổ ích, vừa an toàn, lại giúp phát triển toàn diện về kỹ năng sống. Từ các khóa học kỹ năng mềm đến những trại hè trải nghiệm đa dạng, thị trường giáo dục mùa hè đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết, nhưng cũng kéo theo không ít trăn trở.

Các học viên nhí của Trung tâm Star Academy trải nghiệm diễn xuất và rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tự tin trước ống kính.

Chị Nguyễn Thị Lan, phường Hàm Rồng, chia sẻ, từ đầu tháng 4, chị đã bắt đầu tìm hiểu các khóa học hè cho con trai 10 tuổi. “Hiện nay, tại Thanh Hóa có rất nhiều trung tâm dạy học kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sinh tồn, trại hè, rồi cả các khóa học nghệ thuật, thể thao... Mỗi nơi đều quảng cáo rất nhiều lợi ích khi học, giá cả cũng rất khác nhau. Tôi thực sự không biết nên chọn cái nào có môi trường tốt và phù với khả năng của con mình”, chị Lan nói. Không chỉ riêng chị Lan, nhiều phụ huynh khác cũng chung tâm trạng. Việc lựa chọn không đơn thuần là tìm một nơi “giữ trẻ” trong hè, mà còn phải cân nhắc đến chất lượng chương trình, đội ngũ giảng dạy, môi trường học tập và đặc biệt là sự phù hợp với tính cách, nhu cầu của từng đứa trẻ.

Bên cạnh đó, hiện nay, phụ huynh không còn tìm kiếm một lớp học đơn thuần để con có nơi sinh hoạt trong dịp hè. Thay vào đó, họ đặt ra những kỳ vọng rõ ràng và cụ thể hơn. Trước hết là mong muốn giúp con xây dựng sự tự tin và khả năng kết nối. Đây được xem là “chìa khóa” quan trọng giúp trẻ thích nghi tốt hơn trong môi trường học tập và xã hội hiện đại. Em Mai Anh, phường Hạc Thành, 3 năm nay, cứ vào mỗi dịp hè, em đến lớp học nhảy 3 buổi/tuần như một cách để vừa vận động, vừa tăng khả năng giao tiếp và phát huy năng khiếu của mình. Mai Anh cho biết: "Trước đây em khá nhút nhát. Ở trên lớp, khi có các hoạt động văn nghệ, dù rất muốn tham gia nhưng em đều ngại vì sợ đứng trước đám đông. Mẹ em thấy em hơi rụt rè nên đăng ký cho em học thử. Lúc đầu em cũng lo lắm, nhưng sau buổi đầu tiên thì em thấy lớp rất vui, các bạn thân thiện nên em dần thích thú và không còn ngại thể hiện bản thân trước đám đông nữa".

Tại Trung tâm đào tạo kỹ năng Star Academy, lượng phụ huynh và học sinh quan tâm đến các khóa học kỹ năng mềm tăng trưởng khoảng 20 - 30% mỗi năm, đặc biệt trong giai đoạn nghỉ hè. Con số này cho thấy một sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của xã hội. Nếu trước đây, kỹ năng mềm thường bị xem là yếu tố phụ, thì nay đã trở thành một phần thiết yếu trong quá trình giáo dục trẻ. Đáng chú ý, nhóm độ tuổi từ 5 - 10 tuổi, tương ứng với bậc tiểu học, đang chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số học viên đăng ký. Đây được coi là giai đoạn vàng để hình thành nền tảng về ngôn ngữ, sự tự tin và khả năng thích nghi.

Trước nhu cầu ngày càng cao của phụ huynh và học sinh, các trung tâm đào tạo kỹ năng đã không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy. Chị Thùy Dung, đại diện Trung tâm đào tạo kỹ năng Star Academy cho biết: "Không chỉ dừng lại ở việc học trong lớp, trung tâm còn đẩy mạnh các chương trình mang tính thực tế cao. Những mô hình như MC nhí, Phóng viên nhí, Diễn viên nhí,... hay các buổi dã ngoại trải nghiệm được thiết kế nhằm giúp trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, đặt câu hỏi, phỏng vấn và xử lý tình huống trong môi trường thực".

Có thể thấy, xu hướng cho trẻ tham gia các khóa học kỹ năng mềm trong dịp hè không chỉ phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của phụ huynh, mà còn là minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy giáo dục. Mùa hè không còn là khoảng thời gian trống, mà trở thành cơ hội để trẻ khám phá bản thân, rèn luyện kỹ năng và trưởng thành. Những bài học về sự tự tin, khả năng giao tiếp hay tinh thần làm việc nhóm sẽ là hành trang quý giá, theo trẻ suốt chặng đường dài phía trước. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành của cha mẹ. Dù tham gia bất kỳ chương trình nào, trẻ vẫn cần sự quan tâm, lắng nghe và định hướng từ gia đình - không phải chương trình đắt tiền hay nổi tiếng nhất là tốt nhất, mà nằm ở việc tìm được điều phù hợp nhất với trẻ.

Bài và ảnh: Phương Đỗ