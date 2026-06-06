“Giọt hồng Doanh nhân trẻ Thanh Hóa” năm 2026 tiếp nhận 150 đơn vị máu

Tại chương trình “Giọt hồng Doanh nhân trẻ Thanh Hóa” năm 2026 do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức sáng 6/6, hơn 150 đơn vị máu đã được tiếp nhận, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh và Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tuấn tặng giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, tham gia hiến máu tình nguyện năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tuấn cho biết: Trong những năm qua, cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nhân trẻ Thanh Hóa luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện vì cộng đồng, qua đó khẳng định trách nhiệm xã hội và lan tỏa hình ảnh đẹp của đội ngũ doanh nhân trẻ.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại chương trình.

Tiếp nối tinh thần ấy, chương trình “Giọt hồng Doanh nhân trẻ Thanh Hóa” được tổ chức nhằm phát huy truyền thống nhân ái, kết nối những tấm lòng thiện nguyện, đồng thời góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh phát biểu, ghi nhận tinh thần hưởng ứng của các tình nguyện viên.

“Giọt hồng Doanh nhân trẻ Thanh Hóa” đã thu hút hơn 150 tình nguyện viên là doanh nhân hội viên, cán bộ, nhân viên, người lao động tại các doanh nghiệp cùng đông đảo tình nguyện viên đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia hiến máu.

Các tình nguyện viên được khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu nhằm bảo đảm nguồn máu an toàn, chất lượng phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, ngày hội không chỉ góp phần bổ sung kịp thời nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh mà còn tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, khẳng định vai trò, trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân trẻ Thanh Hóa đối với cộng đồng và xã hội.

“Giọt hồng Doanh nhân trẻ Thanh Hóa” đã thu được hơn 150 đơn vị máu, kịp thời bổ sung vào ngân hàng máu, phục vụ cứu chữa bệnh nhân.

Một số hình ảnh tình nguyện viên hiến máu tại chương trình:

Tình nguyện viên làm thủ tục đăng ký thông tin hiến máu.

Tình nguyện viên được khám sòng lọc, bảo đảm nguồn máu an toàn, chất lượng phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Tình nguyện viên khám sức khỏe trước khi vào hiến máu.

Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa Nguyễn Văn Tuấn tham gia hiến máu tại chương trình.

Tùng Lâm