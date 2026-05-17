Giông lốc làm 2 tàu cá bị chìm tại cửa Lạch Ghép

Lê Hòa
(Baothanhhoa.vn) - Rạng sáng ngày 17/5, mưa lớm kèm giông lốc đã làm đứt dây neo, dẫn đến 2 tàu bị trôi và chìm tại cửa lạch Ghép, phường Ngọc Sơn.

Lực lượng chức năng, địa phương và ngư dân đang nỗ lực hỗ trợ trục vớt các tàu bị chìm.

Theo thông tin ban đầu từ UBND phường Ngọc Sơn, khoảng 3 giờ sáng ngày 17/5, trên địa bàn phường có giông gió lớn, sóng dữ dội, một số tàu đang neo đậu tại cửa Lạch Ghép bị đứt dây neo, trôi tự do ra phía cửa lạch. Trong đó, 2 tàu cá có chiều dài 12,5m làm nghề lưới kéo mang số đăng ký TH-1434-TS của ông Lê Ngọc Bính và tàu cá mang số đăng ký TH-81571-TS của ông Bùi Văn Tùng, cùng trú tại tổ dân phố Thanh Bình bị nhấn chìm.

Lai dắt tàu bị cuốn trôi vào bờ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng của phường Ngọc Sơn phối hợp cùng các tàu cá của ngư dân xung quanh đã lập tức tiếp cận hiện trường. Sự việc không gây thiệt hại về người. Hiện tại, các lực lượng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu hộ, hỗ trợ chủ tàu trục vớt và kéo các phương tiện bị chìm lên bờ nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

