“Gió mới” cho du lịch văn hóa Hàm Rồng

Từ biểu tượng lịch sử hào hùng gắn với cây cầu huyền thoại - Hàm Rồng hôm nay đang bước vào hành trình mới để khẳng định vị thế điểm đến văn hóa - du lịch đặc sắc của xứ Thanh. Và sự ra đời của bộ sản phẩm du lịch “WOW Hàm Rồng” được kỳ vọng không chỉ gợi lại miền ký ức thiêng liêng, mà còn trở thành không gian trải nghiệm sống động, nơi du khách được chạm vào di sản bằng những chương trình trải nghiệm giàu cảm xúc.

Nhiều hoạt động trải nghiệm tại Xứ Thanh Eco Village thu hút du khách.

Trong dòng chảy lịch sử - văn hóa của xứ Thanh, Khu Di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng (phường Hàm Rồng) là biểu tượng của sức sống kiên cường, nơi lắng đọng ký ức hào hùng của dân tộc và cũng là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan đặc sắc. Từ những năm tháng khói lửa của chiến tranh bảo vệ cầu Hàm Rồng đến hiện tại, vùng đất này vẫn mang trong mình sức hút mạnh mẽ và sở hữu cảnh quan thiên nhiên kỳ thú. Để “đánh thức” tiềm năng ấy, Khu Di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng đã và đang trên hành trình đổi mới và phát triển, kết nối với các điểm đến trong vùng để làm rõ hơn những giá trị lịch sử, đưa trải nghiệm văn hóa thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, chạm đến cảm xúc của du khách trước xu hướng trải nghiệm văn hóa điểm đến; và bộ sản phẩm du lịch “WOW Hàm Rồng” do Câu lạc bộ du lịch Hàm Rồng xây dựng đã đưa vào khai thác vào đầu năm 2025.

Đây không chỉ đơn thuần là tên gọi của một bộ sản phẩm du lịch mà còn chứa đựng thông điệp sáng tạo, mang tính gợi mở, hướng tới sự ngạc nhiên, trầm trồ, bất ngờ đầy thú vị của du khách. Bộ sản phẩm gồm 4 chương trình tour: Hàm Rồng xưa và nay; Hàm Rồng - Ngược xuôi sông Mã; Đêm Hàm Rồng - nhịp cầu di sản; Hàm Rồng chuyện xưa - chuyện nay. Chuỗi sản phẩm du lịch được xây dựng dựa trên nền tảng di sản văn hóa và cảnh quan thiên nhiên Hàm Rồng, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Thay vì chỉ tham quan di tích, nghe thuyết minh đơn thuần, du khách đến với Hàm Rồng sẽ được hòa mình vào các chương trình trải nghiệm văn hóa, không gian nghệ thuật, giải trí hiện đại... Tất cả được thiết kế để tạo cảm giác “Wow” ngay từ lần đầu tiên tiếp cận, đúng như tinh thần của tên gọi.

Theo bà Nguyễn Hà Phương (Câu lạc bộ du lịch Hàm Rồng), bộ sản phẩm “WOW Hàm Rồng” là sự tổng hòa của nhiều lớp giá trị, từ lịch sử, văn hóa đến cảnh quan và đời sống đương đại. Bà Phương nhấn mạnh: “Chúng tôi không chỉ muốn du khách nhớ đến Hàm Rồng như một chứng tích huyền thoại trong chiến tranh, mà còn muốn họ nhìn thấy ở đây một không gian du lịch sống động, sáng tạo, nơi lịch sử được tái hiện bằng trải nghiệm, nơi du khách có thể chạm, nghe, thấy, trải qua những cung bậc cảm xúc mới lạ. Đây là cách để Hàm Rồng vừa giữ được bản sắc, vừa hòa nhịp với xu thế du lịch trong tình hình mới”.

Các chương trình âm nhạc tổ chức tại La Monte thu thút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Thực tế, lâu nay Hàm Rồng vẫn được biết đến với những giá trị lịch sử lớn lao, song hướng khai thác du lịch chưa thật sự đột phá. Du khách thường đến đây chụp vài tấm hình, nghe giới thiệu, rồi rời đi mà chưa có nhiều động lực để lưu trú lâu hơn hay quay trở lại. Bộ sản phẩm “WOW Hàm Rồng” ra đời chính là nhằm khắc phục điểm hạn chế đó. Đơn cử, tour Hàm Rồng xưa và nay sẽ kết nối du khách đến với các điểm: Cầu Hàm Rồng - Động Tiên Sơn - Chùa Đông Sơn - Làng Cổ Đông Sơn - Xứ Thanh Eco Village - Làng du lịch La Monte. Bên cạnh hoạt động tham quan, tìm hiểu các điểm đến, du khách sẽ tham gia trải nghiệm không gian văn hóa và thưởng thức yến chưng tươi tại Xứ Thanh Eco Village, cùng một số hoạt động như: workshop, chơi golf, làm bánh, các trò chơi dân gian... Bộ sản phẩm còn mở rộng sang mảng văn hóa - nghệ thuật hiện đại, kết nối du khách đến tổ hợp giải trí La Monte. Đây chính là cách “làm mới” di sản, để Hàm Rồng vừa giữ nguyên hồn cốt, vừa bắt nhịp với xu hướng du lịch hiện nay.

Ở một góc nhìn khác, ông Hoàng Văn Thọ, Giám đốc điều hành VNPlus Travel - đơn vị khai thác bộ sản phẩm “WOW Hàm Rồng” cho rằng đây là tư duy đổi mới trong cách tiếp cận di sản văn hóa.

“Nếu chỉ dừng lại ở việc bảo tồn thuần túy, Hàm Rồng sẽ mãi là ký ức. Nhưng khi biến ký ức thành sản phẩm du lịch sáng tạo, khi di sản được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại, nó sẽ trở thành dòng chảy sống động trong đời sống xã hội. Hàm Rồng bây giờ không chỉ để nhớ, để tự hào, mà còn để trải nghiệm, để khám phá, để gắn bó lâu dài. Đây là điểm khác biệt lớn nhất mà bộ sản phẩm “WOW Hàm Rồng” mang lại”, ông Thọ nhấn mạnh.

Trong bối cảnh Thanh Hóa đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch của cả nước, việc xây dựng những sản phẩm đặc thù, mang tính nhận diện cao là vô cùng quan trọng. Hàm Rồng vốn đã là một “thương hiệu mạnh” trong lịch sử, nay cần được làm mới để trở thành điểm đến hấp dẫn trong du lịch văn hóa. “WOW Hàm Rồng” có thể coi là bước thử nghiệm cách tiếp cận mới, lấy trải nghiệm và cảm xúc của du khách làm trung tâm. Tuy nhiên, để “luồng gió mới” ấy thật sự lan tỏa, cần sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền, ngành du lịch, doanh nghiệp và cộng đồng. Điều quan trọng nhất vẫn là giữ được hồn cốt của Khu Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, để mỗi trải nghiệm “wow” không chỉ dừng ở bất ngờ mà còn đọng lại dư âm trong lòng du khách.

Nhìn rộng ra, câu chuyện của điểm đến Hàm Rồng cũng là minh chứng cho hướng đi tất yếu của du lịch văn hóa Việt Nam: muốn bứt phá phải dám đổi mới, sáng tạo và tạo ra sản phẩm đặc trưng. Với “WOW Hàm Rồng”, du khách sẽ không chỉ đến để xem, để nghe, mà còn để sống trong di sản, để trải nghiệm cảm xúc, để thấy lịch sử hiện diện ngay trước mắt. Đó được xem là cách để di sản không ngừng được làm mới, để ký ức hào hùng mãi mãi tỏa sáng cùng hiện tại và tương lai.

Bài và ảnh: Hoài Anh