Gieo yêu thương, tiếp nghị lực

Giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề, vẫn còn nhiều con người lặng thầm trao yêu thương bằng sự sẻ chia chân thành. Với trẻ em thiếu vắng tình thân, chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh đã và đang viết tiếp những câu chuyện ấm áp về tình người, tiếp thêm nghị lực, niềm tin để các em vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Hội LHPN xã Thiệu Trung trao kinh phí đỡ đầu cho cháu Lê Đình Việt, ở thôn 1.

Cùng với cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thiệu Trung đến thăm cháu Lê Đình Việt ở thôn 1, chúng tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa nhân văn sâu sắc từ chương trình này. Trong ngôi nhà được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, ánh mắt của hai anh em Việt và Thùy Linh hiện rõ niềm vui khi đón những người mẹ thứ hai của mình. Bà Hoàng Thị Đợi, bà nội của cháu Việt xúc động: “Mẹ mất khi cháu Việt 11 tuổi, cháu Linh bước sang tuổi thứ 8, đáng lẽ ở độ tuổi cần sự quan tâm, sẻ chia sát sao của cha mẹ thì các cháu lại thiếu vắng hơi ấm của người mẹ. Hiện nay, 3 bà cháu ở cùng nhau, tôi thì tuổi cao, sức yếu nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Được sự quan tâm, giúp đỡ của người thân và được Hội LHPN xã Thiệu Trung nhận đỡ đầu, hỗ trợ 500.000 đồng cho các cháu có thêm kinh phí học tập nên gia đình cũng vơi bớt đi một phần khó khăn”.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, những người mẹ đỡ đầu còn thường xuyên đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình, động viên các con vươn lên trong học tập cũng như ân cần, chỉ bảo các con từ những công việc nhỏ nhất trong cuộc sống. Đặc biệt, để các con có ký ức đẹp, trong những ngày tết thiếu nhi, Tết Nguyên đán, các chị cũng mang theo những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Từ sự đồng hành cùng với những việc làm giản dị, ấm áp tình yêu thương của các mẹ đã giúp các con cảm nhận sâu sắc sự quan tâm, yêu thương, tiếp thêm động lực để các con luôn nỗ lực vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập.

Chị Lê Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Thiệu Trung, cho biết: “Mỗi đứa trẻ sinh ra đều mong có mái ấm đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ. Tuy nhiên, với một số em nhỏ kém may mắn, hành trình lớn lên của các em đối mặt với không ít thiếu thốn, khó khăn. Từ khi Trung ương Hội LHPN thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã luôn nỗ lực, đồng hành, hỗ trợ các con vượt qua mất mát này. Chúng tôi luôn coi các con như con cháu trong gia đình mình để động viên các con luôn nỗ lực vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống...”.

Cũng có hoàn cảnh không may mắn, bố bị tai nạn và mất sớm khi em Bùi Quốc Bảo, thôn Kim Đề, xã Hà Trung còn nhỏ, hiện nay em sống cùng ông bà nội và mẹ. Tuy nhiên, gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định khi mẹ làm công nhân, còn ông bà làm việc tự do. Bà Mai Thị Thư - bà nội cháu Bảo, cho biết: “Mất bố khi còn nhỏ là thiệt thòi đối với cháu, tôi thương cháu vô cùng. Vợ chồng tôi cùng con dâu luôn bảo ban, dạy dỗ cháu phải chăm chỉ học tập, biết lễ phép, kính trọng những người lớn tuổi và hòa đồng với mọi người xung quanh".

Sau khi khảo sát tình hình thực tế của cháu Bảo, Hội LHPN xã Hà Trung đã kết nối với Tập đoàn Đại Dũng nhận đỡ đầu em Bảo với số tiền 700.000 đồng/tháng, góp phần hỗ trợ gia đình giảm bớt khó khăn. Ngoài số tiền trên, Bảo cũng luôn được các mẹ là hội viên phụ nữ trong thôn, trong xã thường xuyên qua lại, động viên để tiếp thêm động lực, giúp em tự tin, vươn lên trong cuộc sống.

Bà Bùi Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Hà Trung, cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn xã có 71 trẻ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi”, hội LHPN xã phối hợp các doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu cho 34 cháu với số tiền 200.000 - 700.000 đồng/1 cháu trong tháng. Nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân cam kết hỗ trợ dài hạn, có trường hợp nhận đỡ đầu đến khi các con đủ 18 tuổi. Nhiều “mẹ đỡ đầu” còn mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các con nếu đỗ đại học, giúp các con nỗ lực, phấn đấu hơn trong quá trình lập thân, lập nghiệp”.

Không ồn ào, phô trương, những “mẹ đỡ đầu” vẫn lặng lẽ đến với các em có hoàn cảnh khó khăn bằng sự chân thành, ân cần và chu đáo. Bằng tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng, cùng tấm lòng nhân ái, cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã góp phần tạo nên sức lan tỏa của chương trình. Theo rà soát của Hội LHPN tỉnh, có hơn 5.300 trẻ mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có hơn 2.300 trẻ được tổ chức hội kết nối, nhận đỡ đầu hằng năm khoảng 6 tỷ đồng.

Mỗi suất đỡ đầu không chỉ là một khoản hỗ trợ về vật chất, mà còn là lời động viên, an ủi rằng “Con không cô đơn”, các con luôn có những người mẹ thứ hai đồng hành cùng con trong cuộc sống. Từ vòng tay yêu thương của những người mẹ không cùng huyết thống, các em được tiếp thêm niềm tin, động lực để luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống, để sau này có tương lai tốt đẹp hơn.

Bài và ảnh: Trung Hiếu