Lan tỏa lòng nhân ái

Không phô trương hay ồn ào, giữa nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại hôm nay vẫn có những con người lặng lẽ đồng hành cùng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn bằng tất cả sự đồng cảm, tình yêu thương, và tinh thần trách nhiệm.

Những suất ăn miễn phí được tình nguyện viên của CLB Thiện nguyện xanh trao đến tận tay bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa.

Gần 10 năm qua, hình ảnh những tình nguyện viên của Câu Lạc bộ (CLB) Thiện nguyện xanh đã trở nên quen thuộc với nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa vào chiều thứ 3 và Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào sáng thứ 5 hàng tuần, những suất ăn gồm cháo, bánh mì, hoa quả, nước uống hay bánh bao, sữa tươi, món tráng miệng được trao tận tay cùng những lời động viên, chia sẻ chân thành từ các tình nguyện viên, đã phần nào giúp người bệnh vơi bớt khó khăn, yên tâm trong quá trình điều trị.

Vừa sắp xếp cẩn thận từng suất quà, chị Trần Thị Lan nhanh nhẹn trao những phần ăn đến tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Gắn bó với CLB từ những ngày đầu thành lập, chị Lan chia sẻ: “Bản thân tôi đã chứng kiến rất nhiều những hoàn cảnh éo le. Thấu hiểu với những vất vả của họ, với mong muốn góp một phần nhỏ bé của bản thân vào việc giúp họ có bữa ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tôi cũng như mọi người trong CLB luôn lựa chọn mua những thực phẩm tươi ngon để nấu. Nhìn thấy mọi người ăn ngon miệng, bản thân tôi rất vui, hạnh phúc khi làm được công việc ý nghĩa dành cho những bệnh nhân còn nhiều khó khăn”.

Nhận được suất cơm từ tay tình nguyện viên, anh N.V.H. ở xã Thiệu Quang, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh không khỏi xúc động. Anh H. chia sẻ: “Mẹ mất sớm, bản thân bố tôi bị khuyết tật nên đi lại rất khó khăn. Bố tôi còn bị bệnh phổi và xương khớp, vì vậy sức khỏe rất yếu thường xuyên phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Với công việc lao động tự do, tôi thường xuyên phải đi chăm sóc bố nên điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn. Khi nhận được suất ăn miễn phí này, tôi rất vui, đó không chỉ là bữa ăn đơn thuần mà là tình yêu thương mà các tình nguyện viên gửi gắm”.

Không chỉ duy trì phát cơm miễn phí cho các bệnh nhân, CLB Thiện nguyện xanh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực khác để hỗ trợ, giúp đỡ một số bệnh nhân chi trả một phần viện phí. Để đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả, CLB phối hợp với phòng công tác xã hội tại các bệnh viện để tìm hiểu hoàn cảnh của từng bệnh nhân. Từ đó, kêu gọi các thành viên cũng như nhà hảo tâm để giúp bệnh nhân vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh. Bên cạnh đó, CLB còn tổ chức nhiều hoạt động khác như tặng quà cho bệnh nhân, trẻ em nghèo nhân dịp tết trung thu; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị thiên tai; trao tiền và quà giúp đỡ các bệnh nhân ở xóm chạy thận... Mọi công việc đều được công khai, minh bạch, vì vậy được nhiều người ủng hộ. Từ 20 thành viên ngày đầu thành lập, đến nay CLB đã thu hút được gần 100 thành viên tham gia; trung bình mỗi năm CLB kêu gọi được hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đối diện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là Nhà ăn “0 đồng” Nhất Tâm (phường Hạc Thành) cũng có rất đông bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến đón nhận những suất cơm chứa chan tình yêu thương. Duy trì hoạt động nhiều năm qua qua, vào 7h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, các tình nguyện viên đều có mặt tại đây để chuẩn bị bữa ăn. Mỗi người mỗi việc, từ nhặt rau, củ quả, chế biến, nấu ăn, sắp xếp vào từng hộp và trao tận tay từng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Nhà ăn “0 đồng” Nhất Tâm là nhà ăn thứ 19 trong chuỗi nhà ăn trên cả nước. Sau thời gian đi vào hoạt động, nhà ăn đã có thêm nhiều tình nguyện viên tích cực tham gia giúp đỡ tiền, gạo, rau, củ, quả... để những người có hoàn cảnh khó khăn có được bữa cơm chay ngon miệng. Bình quân mỗi ngày, các tình nguyện viên trao 400 - 500 suất ăn cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Từ những việc làm ân tình đó đã lan tỏa tình yêu thương, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để bệnh nhân yên tâm điều trị, chiến thắng bệnh tật.

Cùng với Nhà ăn “0 đồng” Nhất Tâm ở Thanh Hóa, các tình nguyện viên cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động khác, trong đó nổi bật là “Nồi cháo nhân ái dưỡng sinh Tâm Như”. Từ việc lựa chọn nguyên liệu đảm bảo, các chị đã chế biến sữa nấu với các loại ngũ cốc thành món ăn thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng để phát cho bệnh nhân nghèo vào chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện mắt Thanh Hóa, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa...

Từ những suất ăn, hộp sữa, món tráng miệng... đến từ các hoạt động hỗ trợ thiết thực của các cá nhân, CLB, tất cả đều bắt nguồn từ tấm lòng sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ giúp người bệnh vơi đi một phần khó khăn mà còn thắp lên niềm tin, tiếp thêm động lực để họ vững vàng vượt qua bệnh tật.

Khi lòng nhân ái được lan tỏa sẽ góp phần tạo sự gắn kết cộng đồng để mọi người cùng nhau xây dựng một xã hội ngày càng nhân văn, tốt đẹp hơn.

Bài và ảnh: Trung Hiếu