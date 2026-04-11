Lan tỏa hình ảnh nữ doanh nhân tự tin, bản lĩnh, trách nhiệm với xã hội

Hiệp Hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa có hơn 200 hội viên doanh nghiệp và 13 câu lạc bộ (CLB) đang trực tiếp điều hành doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, đội ngũ nữ doanh nhân vẫn bản lĩnh, linh hoạt và không ngừng đổi mới để đưa doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Các chị không chỉ khẳng định vị thế trên thương trường, mà còn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Những việc làm nhân ái ấy đã và đang lan tỏa hình ảnh nữ doanh nhân Thanh Hóa tự tin, bản lĩnh và trách nhiệm với xã hội.

Đại diện Công ty CP Dạ Lan, Hội LHPN tỉnh cùng các đơn vị đồng hành tặng quà cho trẻ mồ côi ở xã Ngọc Liên.

Bắt đầu từ quy mô nhỏ lẻ với những sản phẩm thủ công như rọ thép, lồng thép, lưới B40... phục vụ các công trình giao thông, thủy lợi, bà Lương Thị Lài đã từng bước gây dựng Công ty TNHH Lưới thép Minh Quang. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp đã không ngừng đổi mới, mở rộng nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị, chuyển đổi phương thức từ thủ công sang công nghiệp. Nhờ đó, năng suất và chất lượng sản phẩm được nâng cao, chi phí tiết giảm, tăng khả năng cạnh tranh. Hiện nay, sản phẩm của công ty không chỉ phục vụ nhiều công trình trong tỉnh mà còn mở rộng ra các địa phương khác và xuất khẩu sang nước bạn Lào.

Song song với sản xuất, kinh doanh, công ty luôn đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội. Nhiều năm liên tục, công ty đều trích một phần lợi nhuận tặng quà người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bà Lương Thị Lài, Giám đốc Công ty TNHH Lưới thép Minh Quang cho biết: Công ty luôn nỗ lực vượt khó sản xuất, kinh doanh để đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, đồng thời chia sẻ với những hộ yếu thế. Hàng năm, công ty trích lợi nhuận làm công tác từ thiện khoảng 100 triệu đồng tặng quà cho hộ nghèo, khó khăn với mong muốn góp phần thực hiện an sinh xã hội.

Ở xã Vạn Lộc, nhiều chị em sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực, như: vàng, tiểu thủ công nghiệp, hàng tạp hóa, dịch vụ... đã tham gia sinh hoạt trong CLB Doanh nhân nữ làm kinh tế giỏi của xã. Bà Nguyễn Thị Năm, chủ nhiệm CLB chia sẻ: Các thành viên CLB luôn hỗ trợ lẫn nhau sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và cùng nhau tham gia công tác xã hội, hoạt động từ thiện, như: thăm hỏi tặng quà tri ân gia đình chính sách, tặng quà trẻ mồ côi, phụ nữ khó khăn; giới thiệu, tạo việc làm cho hội viên nữ để có nguồn thu nhập. Hàng năm, mỗi dịp lễ, tết, CLB tặng hàng trăm suất quà cho các đối tượng. Chị em trong CLB coi đây là việc nên làm và duy trì hàng năm vừa tạo sự gắn kết, sẻ chia và lan tỏa hành động đẹp, nhân văn.

Xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng, để có nguồn lực thực hiện công tác này, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa đã nỗ lực gắn kết, hỗ trợ các thành viên phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững, đồng thời gắn kết các thành viên tham gia hoạt động chung vì cộng đồng. Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa đã tổ chức và tham gia hơn 10 chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương tại nhiều tỉnh, thành trong nước và một số thị trường quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, góp phần quảng bá, đưa sản phẩm địa phương vươn xa. Các hoạt động tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng được duy trì thường xuyên, tạo môi trường gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các hội viên; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm với các doanh nghiệp, tổ chức hội ngoài tỉnh, từ đó ký kết thương mại, trao đổi hàng hóa, mở ra thị trường kinh doanh cho các doanh nghiệp hội viên... Cùng với nỗ lực vượt khó của chính các doanh nghiệp, hàng năm, các doanh nghiệp do nữ làm chủ đã tạo việc làm ổn định cho trên 12.000 lao động.

Cùng với sản xuất, kinh doanh, những năm qua, các công ty và doanh nghiệp do nữ làm chủ đã trực tiếp trao tặng quà các dịp lễ, tết tri ân gia đình chính sách, tặng quà những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, trẻ mồ côi; hỗ trợ phụ nữ đặc biệt khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa, bà con Nhân dân bị ảnh hưởng bão lũ...; các công ty, doanh nghiệp của hiệp hội còn luôn tạo điều kiện cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ có việc làm ổn định, cho vay tiền không lãi để phát triển kinh tế gia đình, trang trải sinh hoạt. Không dừng lại ở việc đóng góp kinh phí mà hiệp hội còn kết nối với các đơn vị tỉnh ngoài đồng hành thực hiện an sinh trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa cho biết: Song song với phát triển kinh tế, đội ngũ nữ doanh nhân Thanh Hóa còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội. Tổng nguồn lực dành cho các hoạt động an sinh xã hội hàng năm đạt trên 10 tỷ đồng. Hàng nghìn suất quà tết được trao tận tay hộ nghèo, 133 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu thường xuyên, nhiều ngôi nhà được xây mới, sửa chữa... Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò, trách nhiệm xã hội và tấm lòng nhân ái của hiệp hội. Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh nữ doanh nhân Thanh Hóa bản lĩnh trong kinh doanh, giàu lòng nhân ái.

Bài và ảnh: Lê Hà