Những người “mẹ đỡ đầu”

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa còn là những người “mẹ đỡ đầu” của những “mầm xanh” kém may mắn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong nhiều năm nay, những người “mẹ đỡ đầu” ấy đã kết nối, trao gửi yêu thương, chăm sóc, hỗ trợ nuôi dưỡng các em, qua đó giúp các em có thêm nghị lực, niềm tin và khát vọng vươn lên trong học tập, tạo tiền đề vững chắc trên bước đường tương lai.

Công an xã Hoa Lộc nhận đỡ đầu cháu Đỗ Hoàng Minh Hải.

Tại xã Hoạt Giang, với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, không để ai ở lại phía sau, lực lượng công an xã đã nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Trần Nhật Mai, sinh năm 2013, trú tại thôn Đông Trung với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng nhằm góp phần giúp cháu có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt và ổn định cuộc sống. Cháu Nguyễn Trần Nhật Mai là trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Bố mất sớm, cháu sống cùng mẹ và 3 anh chị em trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Mẹ cháu cũng thường xuyên ốm đau, thu nhập lại bấp bênh, đời sống không ổn định.

Ngoài khoản hỗ trợ tiền mặt hằng tháng, Công an xã còn quan tâm hỗ trợ bảo hiểm y tế, sách giáo khoa, đồ dùng học tập... nhằm tạo điều kiện tốt nhất để cháu tiếp tục con đường học tập, nuôi dưỡng ước mơ của mình. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, bên cạnh sự hỗ trợ thường xuyên, Công an xã Hoạt Giang đã trao tặng cháu Mai và gia đình phần quà tết cùng áo ấm, mong muốn mang đến cho cháu một mùa xuân ấm áp, đủ đầy hơn.

Tại phường Hải Lĩnh, Công an phường nhận đỡ đầu cháu Lê Ngọc Minh Tuấn, cư trú tại tổ dân phố Tây Sơn, phường Hải Lĩnh. Tuấn là học sinh giỏi của Trường Tiểu học Hải Lĩnh, liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, được nhận học bổng của nhà trường, thầy cô bạn bè yêu quý, song cháu lại có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Cháu Tuấn cho biết: “Bố đẻ cháu đã mất do bị ung thư, mẹ cháu là lao động chính trong gia đình nuôi 3 anh chị em ăn học nhưng sức khỏe yếu dẫn đến suy giảm khả năng lao động, không có nguồn thu nhập ổn định. Bản thân cháu lại bị bệnh phình đại tràng thường xuyên phải tái khám ở bệnh viện. Chị gái cũng bị bệnh suy giảm tiểu cầu dẫn đến máu loãng, thường xuyên ngất xỉu”.

Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của cháu Tuấn và gia đình, với tinh thần “Tương thân tương ái”, Công an phường Hải Lĩnh đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng. Hằng tháng, chi hội phụ nữ và chi đoàn thanh niên trực tiếp đến thăm hỏi, động viên trao tặng số tiền hỗ trợ cố định 500.000 đồng/tháng cùng một số phần quà vào các dịp như trung thu, khai giảng năm học mới, tết thiếu nhi... nhằm tạo điều kiện, động viên tinh thần giúp cháu học tập tốt hơn.

Thực hiện kế hoạch của Hội Phụ nữ Bộ Công an và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh và được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Công an Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2022-2026 trong các cấp hội phụ nữ công an. Đến nay, các cấp hội phụ nữ Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu hàng chục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Việc hỗ trợ thực hiện định kỳ hàng tháng hoặc quý trong thời gian từ 1 - 5 năm, số tiền hỗ trợ bình quân khoảng 500.000 đồng/tháng. Đây là chương trình giàu tính nhân văn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, chiến sĩ công an đối với cộng đồng, nhất là đối với những trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đó nhằm giúp các em có thêm nghị lực, điều kiện được phát triển, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Với những kết quả đạt được, chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cấp hội và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Một trong những nét đặc biệt của chương trình là đề cao tính tự nguyện, hành động bằng trái tim yêu thương của những mẹ đỡ đầu trong các cấp hội, qua đó truyền đi tinh thần nhân văn cao đẹp.

Thời gian tới, tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp, huy động sự ủng hộ, vào cuộc của các đơn vị, công an các địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền để cùng chung tay “gieo yêu thương, nâng bước những ước mơ xanh”; thực hiện sứ mệnh chính trị, nhân văn của lực lượng công an Nhân dân - “vì dân mà sống, vì dân mà hành động”.

Bài và ảnh: Lê Phượng