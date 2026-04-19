“Có bàn tay mẹ, con ấm no”

Con đường vào nhà cháu Vi Thị Uyên, khu phố Thanh Xuân, xã Thường Xuân một chiều đầu mùa hè rộn tiếng nói, cười, bởi có các “mẹ đỡ đầu” là hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh đến thăm, tặng quà, trao kinh phí đỡ đầu 6 triệu đồng/năm.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hội LHPN xã Thường Xuân thăm, trao kinh phí đỡ đầu cho con Vi Thị Uyên, khu phố Thanh Xuân.

Căn nhà sàn cũ, tềnh toàng của hai bà cháu sinh sống được bác ruột và người thân tu sửa lấy chỗ che nắng, che mưa. Hoàn cảnh của Uyên thật sự éo le. Em mồ côi bố lúc hơn 1 tuổi, mẹ đi “biệt xứ” không có tin tức nhiều năm nay. Uyên và anh trai ở với bà nội, nay người anh đã lớn và đi làm xa nhà, còn Uyên đang học lớp 10 Trường THPT Cầm Bá Thước.

Bà Hà Thị Tuyến - bà nội của Uyên chia sẻ: “Là cháu gái nên tôi càng thương hơn. Cháu sống tình cảm và hiểu chuyện. Tôi luôn dặn cháu hãy chăm học, biết lễ nghĩa để sống. Những gì tôi dạy, cháu đều tiếp thu. Có những lúc, cháu còn gọi tôi là mẹ. Nghe thương cháu lắm!”.

Sau khi khảo sát thực tế hoàn cảnh trẻ mồ côi, Hội LHPN xã Thường Xuân đã đấu mối với Hội Phụ nữ Công an tỉnh hỗ trợ và nhận đỡ đầu để Uyên có điều kiện tiếp tục đi học. Trước mắt, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đỡ đầu đến hết năm 18 tuổi, mỗi tháng 500 nghìn đồng; kinh phí trao 1 lần/năm. Ngoài ra, Hội Phụ nữ Công an tỉnh còn tặng đồ dùng học tập, tặng quà nhân dịp lễ, tết... Nếu Uyên tiếp tục học lên đại học, Hội Phụ nữ Công an tỉnh sẽ cân đối nguồn vận động và tiếp tục đồng hành cùng con trên con đường học tập để lập thân, lập nghiệp.

Bà và cháu Uyên tâm sự bên hiên nhà.

Thượng tá Hoàng Thị Chung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh, chia sẻ: "Ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, chúng tôi đã lặng người trước nhiều hoàn cảnh khó khăn của trẻ mồ côi ở nhiều lứa tuổi, trong đó có Uyên. Những ánh mắt thơ ngây cùng hoàn cảnh khó khăn của các con càng làm chúng tôi quyết tâm đồng hành, trở thành điểm tựa vững chắc cho các con. Tính đến nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu gần 100 trẻ mồ côi trên toàn tỉnh, mỗi tháng 500 nghìn đồng/trẻ, kinh phí hoàn toàn bằng nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị".

Với hai chị em Lê Lục Phương Linh và Lê Nhật Minh, phố Hạc Oa 2, phường Hàm Rồng là trường hợp đặc biệt khó khăn và may mắn khi cả hai chị em được chùa Tăng Phúc nhận đỡ đầu từ năm 2022 đến nay, với số tiền 12 triệu đồng/năm. Hai chị em Linh và Nhật mồ côi mẹ, bố thường xuyên đau ốm, không có việc làm. Đối với hộ nghèo như gia đình các em, nguồn kinh phí đỡ đầu này như “phao cứu sinh” đã đưa hai chị em “cập bến” ước mơ. Tưởng chừng không được đi học, hoặc chỉ một người được đi học, nhưng 4 năm qua, chị em Linh, Nhật đã được cùng nhau cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Năm nay Linh học lớp 11, em trai học lớp 9. Học lực của hai chị em luôn duy trì mức khá. Kết quả đó khiến “mẹ đỡ đầu” và tổ chức hội thấy ấm lòng vì kết nối, trao yêu thương đúng mục đích, đúng địa chỉ, lan tỏa tinh thần nhân ái cao cả.

Mất người thân khiến cuộc sống của các con trở nên chông chênh. Nhưng được sẻ chia, yêu thương bằng cả vật chất và tinh thần của các “mẹ đỡ đầu” đã giúp những trẻ mồ côi mạnh dạn, tự tin hơn và ý thức phải nỗ lực học tập để không phụ lòng mong mỏi của các mẹ. Hiện nay, nhiều cháu mồ côi đang là sinh viên của trường đại học và là học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi. Điển hình như em Bùi Thị Lương, xã Thọ Lập; Nguyễn Thị Trâm Oanh, phường Hàm Rồng; Nguyễn Thị Duyên và Nguyễn Văn Hải, xã Thọ Xuân; Nguyễn Hà My, xã Nông Cống; Vũ Thanh Thúy, xã Tống Sơn; Bùi Thị Kim Yến, xã Thượng Ninh...

Hội LHPN xã Thọ Long và Chi hội phụ nữ Hội Hiền trao kinh phí đỡ đầu hàng tháng cho con Đỗ Danh Thiện.

Từ kết nối đỡ đầu 30 trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 năm 2021, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo rà soát và có hơn 5.300 trẻ mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có hơn 2.300 trẻ đã được tổ chức hội kết nối, nhận đỡ đầu hằng năm khoảng 6 tỷ đồng; mức hỗ trợ từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/cháu, có đơn vị nhận đỡ đầu đến khi các con đủ 18 tuổi. Tiêu biểu, như Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông, Tập đoàn Đại Dũng, Công ty Xi măng Long Sơn, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hiệp hội doanh nhân nữ tỉnh...

Đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ: Đã có những trường hợp trẻ mồ côi được “mẹ đỡ đầu” là các công ty, doanh nghiệp nhận vào làm việc sau khi tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp học nghề; nhiều cháu nỗ lực vượt khó học tốt và được kết nạp Đảng trong trường học... Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực, mà còn là thành quả của tình người, niềm tin được gieo đúng lúc, giúp các con trưởng thành và xây dựng tương lai tươi sáng hơn.

Bài và ảnh: Lê Hà