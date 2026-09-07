Giao tranh tại Yemen khiến ít nhất 117 người thiệt mạng

Giao tranh giữa quân chính phủ Yemen và lực lượng Houthi tại các tỉnh Taiz và Al-Hudaydah đã bước sang ngày thứ tư, khiến ít nhất 117 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Quân đội chính phủ tuyên bố tái chiếm một số vị trí và đẩy lùi các cuộc xâm nhập của Houthi, trong khi giao tranh tiếp tục có dấu hiệu leo thang.

Giao tranh giữa quân chính phủ Yemen và lực lượng Houthi tại các tỉnh Taiz và Al-Hudaydah đã bước sang ngày thứ tư, khiến ít nhất 117 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ảnh: English.aawsat.

Theo Tân Hoa Xã ngày 6/9, giao tranh giữa quân chính phủ Yemen và lực lượng Houthi tại các tỉnh Taiz và Al-Hudaydah tiếp diễn sang ngày thứ tư kể từ khi bùng phát ngày 3/9. Các nguồn tin y tế từ hai bên cho biết ít nhất 117 người đã thiệt mạng, gồm 54 binh sĩ chính phủ và 63 thành viên lực lượng Houthi. Một quan chức y tế cấp cao đi cùng lực lượng chính phủ tại mặt trận bờ biển phía Tây cho biết ngoài 54 binh sĩ thiệt mạng còn có nhiều người bị thương. Quan chức này nhận định giao tranh vẫn đang leo thang và chưa xuất hiện dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Trung tâm Truyền thông Các lực lượng Vũ trang Yemen, quân chính phủ đã tiến hành các chiến dịch quy mô lớn trên nhiều mặt trận, tái chiếm một số vị trí, kiểm soát thêm các vị trí mới và đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của Houthi, đồng thời gây tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị quân sự cho đối phương.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội ngày 6/9, quân chính phủ Yemen cho biết giao tranh với Houthi tại các khu vực phía Tây Nam và phía Tây tỉnh Taiz diễn ra gián đoạn, song tại một số địa điểm đã xảy ra các cuộc đụng độ dữ dội. Tuy nhiên, phía chính phủ không công bố số liệu thương vong trong các trận đánh này.

Một quan chức quân chính phủ giấu tên cho biết rạng sáng 6/9, Houthi đã phóng 3 tên lửa đạn đạo về hướng Taiz. Ảnh: Jfeed.

Một quan chức quân chính phủ giấu tên cho biết rạng sáng 6/9, Houthi đã phóng 3 tên lửa đạn đạo về hướng Taiz, làm hư hại một tòa nhà đang được xây dựng của Đại học Taiz và gây hoảng loạn trong người dân địa phương.

Yemen duy trì trạng thái tương đối yên ắng kể từ tháng 4/2022, sau gần 12 năm chiến tranh giữa lực lượng chính phủ được liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu hậu thuẫn và lực lượng Houthi được Iran hỗ trợ. Houthi đã giành quyền kiểm soát thủ đô Sanaa cùng nhiều khu vực rộng lớn của Yemen vào năm 2014. Kể từ cuối năm 2023, sau khi chiến tranh tại Dải Gaza bùng nổ, Houthi ngày càng can dự vào các cuộc xung đột trong khu vực, tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel và tàu thương mại trên Biển Đỏ. Trong khi đó, giao tranh tái diễn gần đây đang làm dấy lên lo ngại Yemen có thể quay trở lại một cuộc xung đột toàn diện.

Thanh Vân

Nguồn: Aa, Tân Hoa Xã.