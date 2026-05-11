Giao thông “đánh thức” du lịch ở xã vùng cao

Sau nhiều năm được đầu tư, nâng cấp, hạ tầng giao thông tại xã Linh Sơn ngày càng đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét trong kết nối dân sinh và phát triển du lịch cộng đồng. Những tuyến đường khang trang không chỉ giúp việc đi lại thuận lợi hơn mà còn mở ra cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, từng bước đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.

Giao thông kết nối ở xã Linh Sơn ngày càng đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

Nhiều năm trước, đường vào bản Năng Cát và khu vực thác Ma Hao khá nhỏ hẹp, xuống cấp, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Những khúc cua gấp, mặt đường lầy lội khiến hành trình vào khu du lịch vùng cao vốn đã xa lại càng thêm vất vả. Không ít du khách e ngại khi lựa chọn đến đây trải nghiệm. Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm đầu tư của tỉnh và địa phương, hệ thống hạ tầng giao thông tại xã Linh Sơn từng bước được nâng cấp, mở rộng. Nhiều nguồn lực từ các chương trình, chính sách hỗ trợ miền núi đã được ưu tiên triển khai, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và du lịch địa phương.

Trước đó, nhằm tạo động lực cho các địa phương phát triển hạ tầng giao thông, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 184/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2022-2025. Từ việc tận dụng hiệu quả các nguồn lực này, nhiều tuyến đường trọng điểm tại xã Linh Sơn được đầu tư. Đặc biệt, tuyến đường từ bản En đi bản Năng Cát hoàn thành trong năm 2025 đã giúp việc kết nối từ trung tâm xã đến khu du lịch cộng đồng thuận lợi. Không chỉ các trục giao thông chính được quan tâm đầu tư, nhiều tuyến đường nội bản, đường nhánh vào khu du lịch cũng được bê tông hóa từ nguồn vốn XDNTM.

Ông Lò Văn Duẩn, trưởng bản Năng Cát vẫn nhớ trước đây việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, khi mưa lớn, đường trơn trượt, việc vận chuyển hàng hóa hay di chuyển đến trung tâm xã rất vất vả. Những năm gần đây, khi giao thông từng bước được đầu tư, đời sống người dân và hoạt động du lịch có nhiều đổi thay tích cực.

"Hạ tầng giao thông không chỉ phục vụ phát triển du lịch mà còn tạo điều kiện để người dân bản Năng Cát vận chuyển nông sản, mở rộng dịch vụ homestay, kinh doanh sản vật địa phương và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Khi đường sá thuận lợi hơn thì khách đến đông hơn, bà con có thêm thu nhập. Việc học hành, đi lại của con em cũng an toàn và thuận tiện hơn trước nhiều”, ông Duẩn nói.

Có mặt tại thác Ma Hao từ sáng sớm, anh Nguyễn Văn Hùng, du khách đến từ phường Quảng Phú khá bất ngờ khi hạ tầng giao thông đến khu du lịch đã thay đổi rõ rệt. Lần trước anh đến thác Ma Hao cũng dịp tổ chức Lễ hội Chí Linh Sơn. Lần ấy, với anh là khá vất vả, đường nhỏ, nhiều đoạn hai xe tránh nhau khó khăn. Nay đường thông thoáng hơn, xe cộ di chuyển dễ dàng nên du khách đến đây lần này cũng đông hơn.

Có thể nói, với du khách, việc giao thông được cải thiện không chỉ giúp hành trình an toàn, thuận tiện mà còn tạo cảm giác gần gũi. Còn với bà con bản Năng Cát, việc được đầu tư hạ tầng giao thông đã mang lại nhiều thay đổi tích cực cho đời sống người dân địa phương. Khoảng cách giữa bản làng với trung tâm xã dần được rút ngắn; việc giao thương thuận lợi hơn trước. Cùng với phát triển du lịch cộng đồng, giao thông đang mở thêm cơ hội để người dân phát triển kinh tế.

Ông Lò Văn Duẩn tự hào khi bản làng vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ với rừng già, suối thác cùng đời sống văn hóa đậm bản sắc của đồng bào Thái đen. Đến với khu du lịch, du khách có thể trải nghiệm nhiều món ăn truyền thống như cơm lam, lợn cỏ nướng, chẻo cá, rau rừng, rượu men lá; tham gia các hoạt động văn hóa dân gian như tung còn, nhảy sạp, múa xòe, khua luống, cồng chiêng.

Theo ông Hà Văn Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã Linh Sơn, việc hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ thời gian qua đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn, nhất là du lịch cộng đồng gắn với bản Năng Cát - thác Ma Hao và các di tích mang giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương. Địa phương sẽ tiếp tục tận dụng hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng các nguồn vốn đầu tư khác để từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông một cách đồng bộ, kết nối thuận lợi giữa trung tâm xã với các điểm du lịch, các bản cộng đồng và các tuyến giao thông liên vùng.

“Xã Linh Sơn xác định giao thông là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội và du lịch bền vững. Vì vậy, xã sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư mở rộng một số tuyến đường trọng điểm nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân và thu hút du khách đến với địa phương”, ông Hoài nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Đình Giang